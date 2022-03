Nowe sankcje UE uderzą w ponad 160 oligarchów i polityków. Jest też nowość

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen przedstawiła ramowe założenia nowych sankcji gospodarczych nałożonych przez Unię Europejska. Dotyczą one tym razem nie tylko Rosji i rosyjskich firm, ale także Białorusi. Są również celowane bezpośrednio w oligarchów i polityków.

Wojna Rosja – Ukraina. Unia Europejska z nowymi sankcjami

W kolejnym pakiecie sankcji, którzy przygotowała Unia Europejska, znalazł się m.in. wykaz kolejnych 160 nazwisk, które trafiły na czarną listę. Są to politycy, oligarchowie i zaufane osoby Władimira Putina. Będą wobec nich obowiązywać wszystkie utrudnienia, które wpisano w poprzednich pakietach wobec najbogatszych Rosjan. Co ciekawe, UE dodała do listy utrudnień także blokady aktywów w krytowalutach. Nie zdradzono co prawda, w jaki sposób miałoby się to stać.

Ostatnio bardzo głośno mówiło się o tym, że Unia Europejska chce w zdecydowany sposób potępić współpracę reżimu Łukaszenki w napaści na Ukrainę. W odpowiedzi na tak mocne zaangażowanie Komisja Europejska postanowiła zastosować wobec tego kraju równie ostre sankcje gospodarcze. W nowym pakiecie ma się znajdować wykluczenie białoruskich banków z międzynarodowego systemu płatności SWIFT. Co ciekawe, w na listę nadal nie została wpisana część rosyjskich banków, które realizują płatności związane z dostawą do Europy Zachodniej ropy naftowej, węgla i gazu ziemnego z Rosji.

Rosja na skraju bankructwa

Jeszcze przed ogłoszeniem szczegółów agencja ratingowa Fitch obniżyła rating Rosji z poziomu „B” na „C”. Oznacza to, że uznano, iż niewypłacalność Rosji jest nieuchronna. Wcześniejsze obniżenie do poziomu „B” nastąpiło 2 marca. Rosja straciła w oczach analityków ze względu na trwającą wojną na Ukrainie i nałożone sankcje, które mają na celu zniszczenie gospodarki państwa kierowanego przez Władimira Putina.

