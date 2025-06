Nowa metoda sądu w sprawie frankowiczów. „To już się dzieje!”

Chociaż nie jest to reguła, to przyjęcie się tego sposobu procedowania stanowiłoby dobry prognostyk dla frankowiczów oczekujących wyroku w Warszawie.

Jak powstały warszawskie korki

Orzecznictwo w sprawach frankowych w latach 2019-2023 nie było tak korzystne, jak dziś. Wiele kwestii wymagało wyjaśnienia, czy to przez Sąd Najwyższy, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydowanie przodował czasowo nad pozostałymi sądami powszechnymi w Polsce co do stopnia zaangażowania w rozpoznawanie tego typu spraw.

Jako sąd właściwy dla siedziby wielu polskich banków, najszybciej zetknął się z zagadnieniami abuzywności klauzul przeliczeniowych w umowach frankowych. To z Warszawy płynęły pierwsze pozytywne wyroki.

Ponadto, przez długi okres kredytobiorcy musieli kierować swoje pozwy do sądu właściwego dla siedziby banku. Niejedno pismo skierowane do sądu miejsca zamieszkania klienta zostało przekierowane właśnie do Sądu Okręgowego w Warszawie. W efekcie warszawski sąd jest najbardziej „zasobny” w sprawy frankowe do rozpatrzenia.