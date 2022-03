„Bankructwo bliskie i nieuchronne”. Agencja Fitch obniża rating Rosji do poziomu „C”

Agencja ratingowa Fitch obniżyła rating Rosji z poziomu „B” na „C”. Oznacza to, że uznano, iż niewypłacalność Rosji jest nieuchronna. Wcześniejsze obniżenie do poziomu „B” nastąpiło 2 marca. Rosja straciła w oczach analityków ze względu na trwającą wojną na Ukrainie i nałożone sankcje, które mają na celu zniszczenie gospodarki państwa kierowanego przez Władimira Putina.

Rosja odcina się od Zachodu

Na zmianę decyzji agencji ratingowych duży wpływ ma także reakcja Rosji na nakładane przez Zachód sankcje. Przede wszystkim chodzi o zachowanie Centralnego Banku Rosji, który blokuje otwarcie notowań na giełdzie w Moskwie. Ma to za zadanie zablokowanie możliwości ucieczki kapitału z rosyjskiego rynku. To jednak działanie sztuczne. Odblokowanie handlu, które przekładane jest od zeszłego tygodnia spowoduje oczywisty odpływ środków z giełdy w Moskwie.

Ogromne znaczenie ma też dekret Władimira Putina z 5 marca. Nie dość, że nałożył on na obywateli limity wypłaty gotówki z bankomatów, to jeszcze zmusza inwestorów z niektórych krajów do spłaty zadłużenia w rublu zamiast w walucie obcej.

Analitycy Fitch uważają także, że jest duża szansa na dalsze obniżanie ratingu Rosji. Coraz bardziej dotkliwe sankcje nakładane przez cały cywilizowany świat mogą bowiem – co już zapowiada Kreml – spowodować reakcję Rosji i jej odcięcie się od transakcji międzynarodowych. Jednym z efektów ma by zaprzestanie spłaty długu publicznego kraju, co jeszcze bardziej obniży jego wiarygodność w oczach agencji ratingowych.

