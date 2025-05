Rosja przejęła miliardy Raiffeisena. Deripaska na czele sporu

Bank Rosji przejął 1,87 miliarda euro z konta Raiffeisen Banku International (RBI) w Rosji. Środki te zostały zajęte na podstawie wyroku sądu, który zobowiązał rosyjską filię austriackiego banku do wypłaty odszkodowania firmie Rasperia. Spółka ta ma powiązania z rosyjskim oligarchą Olegiem Deripaską, objętym sankcjami Zachodu.

Raiffeisen Bank, poprzez swoją obecność na rynku rosyjskim, odgrywał kluczową rolę w zapewnieniu dostępu do zagranicznych walut dla rosyjskiej gospodarki. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2024 roku jego rosyjski oddział wypracował zysk przekraczający miliard dolarów, co stanowiło prawie połowę całkowitych zysków grupy. W tym samym okresie bank zapłacił 277 milionów euro w podatkach do rosyjskiego budżetu państwa.

Sąd w Królewcu orzekł, że RBI powinien wypłacić Rasperii ponad 2 miliardy euro odszkodowania. Sprawa dotyczy nieudanej transakcji z 2023 roku, kiedy to Raiffeisen chciał odkupić od Rasperii udziały w austriackiej firmie budowlanej Strabag. Udziały te były wcześniej powiązane z Deripaską, a wycofanie się banku z umowy nastąpiło po naciskach ze strony Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie służby obawiały się, że Deripaska skorzysta na tej transakcji, co mogłoby naruszać sankcje.

Po zerwaniu porozumienia Departament Skarbu USA wprowadził sankcje wobec powiązanych z Deripaską firm. Sam oligarcha wielokrotnie zaprzeczał jakimkolwiek związkom. Rasperia złożyła pozew i w styczniu sąd wydał wyrok na jej korzyść. Apelacja nie przyniosła zmian i decyzja została podtrzymana.

W wyniku tych wydarzeń Raiffeisenbank stracił niemal połowę z 4,4 miliarda euro aktywów ulokowanych w Rosji. Środków tych nie można przenieść do Austrii z powodu obowiązującego zakazu transferu kapitału, wprowadzonego przez rosyjski bank centralny.

Grupa RBI zapowiedziała złożenie kolejnej apelacji oraz przygotowanie osobnego pozwu przeciwko Rasperii, który ma trafić do sądu w Austrii jeszcze w drugim kwartale 2025 roku.

