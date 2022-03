Wojna trwa, ale rynki są optymistyczne. Ropa naftowa mocno tanieje

Odreagowanie wynika po części z nadziei, że rozmowy między rosyjskimi i ukraińskimi negocjatorami mogą mimo wszystko doprowadzić do rychłego i pokojowego rozwiązania. Mimo że wczorajsze negocjacje zostały przerwane, mają być dziś wznowione. Rynki pozostaną nerwowe i będzie zauważalna podwyższona zmienność.

Bez wątpienia rozwiązanie konfliktu i zakończenie wojny byłoby korzystne dla EUR. Jednak pytanie zasadnicze brzmi, jak bardzo EUR byłoby w stanie umocnić się w ostatecznym rozrachunku. W tym tygodniu amerykański bank centralny prawdopodobnie rozpocznie cykl podwyżek stóp procentowych, dzięki czemu po raz kolejny okaże się, że między polityką pieniężną Fed i EBC utrzymuje się dość duża różnica. Powell jest gotowy do walki z inflacją już teraz, podczas gdy Pani Lagarde wciąż się waha.

EBC z jastrzębim nastawieniem

Nawet jeśli w ubiegłym tygodniu EBC zaskoczył jastrzębim tonem, to jedynie zasygnalizował, że jeszcze w tym roku może dojść do podwyższenia stóp procentowych. Krok ten oczywiście może nastąpić w III kwartale. Jednak do tego czasu może się wiele wydarzyć, co wpłynęłoby na opóźnienie rozpoczęcia procesu podnoszenia stóp procentowych w strefie euro. Oznacza to, że o ile odwrócenie tendencji w stopach procentowych w USA jest względnie pewne (a w środę możemy być tego absolutnie pewni), o tyle w strefie euro stoi to pod ciągłym znakiem zapytania.

W najbliższy czwartek dojdzie również prawdopodobnie do kolejnej podwyżki stóp procentowych w Wielkiej Brytanii. Dzisiejsze dane z rynku pracy (stopa bezrobocia 3,9 proc.) potwierdzają, że rynek pracy jest napięty, a w związku z tym ryzyko uporczywej inflacji spowodowanej ewentualnymi efektami drugiej rundy jest wysokie. Jest oczywiste, że BoE (Bank of England) będzie musiał nadal podejmować środki zaradcze. Ostatnie dane o inflacji pokazały wysokie odczyty. CPI za styczeń wyniósł 5,5 proc., a bazowy wskaźnik uplasował się na poziomie 4,4 proc. Publikacje za luty poznamy dopiero w przyszłym tygodniu. Zmienność na EUR/GBP powinna być jednak nadal wywoływana w większym stopniu wydarzeniami w Ukrainie.

Złoty wczoraj kontynuował aprecjację. EUR/PLN przełamał na moment poziom 4,72. Aktualnie jest w okolicach 4,73. Notowania tym samym znalazły się poniżej technicznego wsparcia wyznaczonego przez szczyt z listopada 2021.

