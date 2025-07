Przełomowe odkrycie na Bałtyku. „Historyczny moment"

W poniedziałek Central European Petroleum (CEP) poinformowało o dużym odkryciu ropy i gazu ziemnego na Morzu Bałtyckim, około 6 kilometrów od Świnoujścia. Złoże Wolin East, rozpoznane odwiertem WE1, ma zawierać 22 mln ton wydobywanych węglowodorów i 5 miliardów metrów sześciennych gazu o jakości handlowej.

Gigantyczne złoże ropy na Bałtyku

Spółka podkreśla, że złoże jest największym konwencjonalnym odkryciem ropy naftowej w historii Polski i jednym z największych w Europie w ostatniej dekadzie. W ramach całej koncesji Wolin, CEP szacuje zasoby na łącznie 33 mln ton ropy i kondensatu oraz 27 mld m sześc. gazu.

Odwiert WE1 osiągnął głębokość 2715 metrów i został wykonany z platformy typu jack-up przy głębokości wody 9,5 metra. Testy potwierdziły obecność 62-metrowej kolumny węglowodorów oraz bardzo dobre właściwości złożowe w warstwie dolomitu głównego. – To historyczny moment dla polskiego sektora energetycznego – ocenił Rolf G. Skaar, prezes CEP.

CEP planuje rozwijać projekt w ścisłej współpracy z polskimi partnerami, podkreślając jego znaczenie dla krajowego bezpieczeństwa. Szef spółki podkreśla, że pojawiła się "szansa na na uwolnienie pełnego potencjału geologicznego i energetycznego Morza Bałtyckiego".

– Odkrycie złoża węglowodorów Wolin East – choć wymaga jeszcze przygotowania, przedłożenia i zatwierdzenia dokumentacji geologicznej złoża – może okazać się jednym z przełomowych momentów w historii poszukiwań węglowodorów w Polsce, zwłaszcza w odniesieniu do obszarów dotąd wciąż niedostatecznie zbadanych, jak Polska Wyłączna Strefa Ekonomiczna na Bałtyku. Jeśli odkrycie to zostanie ostatecznie potwierdzone, to złoże Wolin East może stać się największym odkrytym do tej pory w Polsce złożem ropy naftowej i towarzyszącego jej gazu ziemnego – mówi Główny Geolog Kraju Krzysztof Galos.

„Nikt nie raportował takich ilości"

– To bardzo obiecujące doniesienia. Nikt do tej pory nie raportował takich ilości – mówi z kolei w rozmowie z Money.pl Piotr Woźniak, były minister gospodarki i prezes prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. – Potwierdzili kolumnę 62 m ropy naftowej. Największą dotąd nawiercono była w Dębnie w Wielkopolsce, która miała 33 metry. To by oznaczyło, że natrafiono na bardzo duże złoże. Należy temu przyklasnąć – dodaje.

Woźniak zwraca jednak uwagę, że z punktu widzenia inwestorskiego są to na razie przewidywania. Złoże musi zostać potwierdzone przez Komisję Zasobów Kopalin.

Central European Petroleum działa na europejskim rynku od 2006 roku. Główna siedziba firmy zlokalizowana jest w Calgary w Kanadzie. Jak podaje Business Insider Polska, spółka prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą nastawioną na konwencjonalne złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, szczególnie na terytorium UE. Poza Kanadą, firma posiada spółki zależne w Niemczech i Polsce.

Polska spółka zależna Central European Petroleum Ltd. Sp. zo. o. działa od 2018 roku i ma swoją siedzibę w Warszawie. Jej działalność na Bałtyku opiera się na koncesji poszukiwawczej "Wolin", która obejmuje lądowo-morski obszar w okolicach Świnoujścia. Spółka jest zarejestrowana w KRS z symbolicznym kapitałem zakładowym na poziomie 5 tys. zł i posiada jednego beneficjenta rzeczywistego — Annę Margaret Smedvig z Norwegii.

