Znamy listę najbogatszych „Forbesa”. Debiut Rihanny

Na najnowszej liście „Forbesa” znalazło się 2668 osób. Łączna wartość majątku ludzi najbogatszych na świecie to 12,7 biliona dolarów.

Na czele zestawienia po raz pierwszy znalazł się Elon Musk, szef firm Tesla i SpaceX. Jego majątek szacowany jest na 219 mld dolarów, co oznacza wzrost o 68 mld dolarów w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ów wzrost to skutek rosnących cen akcji producenta samochodów. Musk wyprzedził Jeffa Bezosa z Amazona, którego majątek spadł do 171 mld dolarów po niewielkim spadku cen akcji firmy i darowiznach na cele charytatywne.

Na obsadę najnowszej listy osób najbogatszych „Forbesa” wpłynęła trwająca od ponad miesiąca wojna na Ukrainie, która doprowadziła do nałożenia na Rosję szeregu sankcji. Z zestawienia wypadło 34 rosyjskich miliarderów, wśród nich m.in. bankier Oleg Tinkow, którego majątek jest obecnie szacowany na 700 mln dolarów, podczas gdy w poprzednim zestawienia miał o 4 mld dolarów więcej.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Debiut Rihannny

W sumie łączny majątek rosyjskich bogaczy zmniejszył się o ponad 260 mld dolarów w porównaniu z rokiem poprzednim. Najlepiej – wśród Rosjan – na liście „Forbesa” radzi sobie Władimir Lisin (87 miejsce, co oznacza spadek o 28 miejsc), główny udziałowiec i szef Novolipetsk Steel, a także właściciel operatora kolejowego First Cargo oraz kilku portów i firm spedycyjnych. Jego majątek szacowany jest na 18,4 mld dolarów.

W najnowszym zestawieniu „Forbesa” zadebiutowało 236 osób. W tym gronie znalazła się m.in. słynna piosenkarka Rihanna. Majątek 34-letniej wokalistki wyceniany jest na 1,7 mld dolarów. Autorka takich hitów jak m.in. „Umbrella”, „Diamonds”, czy „Only girl”, to zarazem właścicielka znakomicie prosperującej firm (kosmetyczna Fenty Beauty i bieliźniana Savage X Fenty).

Inni debiutanci najnowszej listy najbogatszych to m.in. reżyser „Władcy Pierścieni” Peter Jackson, czy inwestor venture capital Joshua Kushner.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Elity wyrżnąć, państwo i naród zlikwidować, a ludzi ukarać horrorami wojny. Oto plan Moskwy dla Ukrainy