Przerwa świąteczna w bankach. Sprawdź, do kiedy zrobić przelew

Krajowa Izba Rozliczeniowa informuje, że przelewy wykonane w piątek po godz. 16 dotrą do odbiorców dopiero we wtorek. Standardowo rozliczenia w systemie Elixir realizowane są w czasie jednej z trzech sesji odbywających się w dni robocze, w godzinach: 9:30, 13:30 i 16:00. Odstępstwem od tego standardu są dni ustawowo wolne od pracy. W piątek 15 kwietnia system Elixir będzie funkcjonować jak w każdy inny dzień roboczy. Przelewy zlecone do KIR przez banki po godz. 16.00 tego dnia, zostaną rozliczone w trakcie porannej sesji kolejnego dnia roboczego, czyli we wtorek 19 kwietnia.

W razie konieczności uratuje nas Express Elixir

W przypadku Euro Elixir, systemu rozliczającego przelewy w unijnej walucie (krajowe i transgraniczne), przerwa w działaniu obejmie również 15 kwietnia, ponieważ w wielu krajach europejskich Wielki Piątek to tzw. bank holiday, czyli dzień wolny od pracy.

Niezależnie od świątecznej przerwy w działaniu systemów rozliczeniowych, do dyspozycji klientów banków pozostaje system przelewów natychmiastowych Express Elixir. System działa w trybie całodobowym, także w weekendy i święta, umożliwiając przesyłanie środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach.

Czytaj też:

Morawiecki o wsparciu dla kredytobiorców: Pracujemy z prezesami KNF i NBP