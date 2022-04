Dwa tygodnie temu odszedł z rządu, teraz będzie miał nowe zajęcie

– Piotr Nowak, były minister rozwoju, ma zostać członkiem zarządu PZU – poinformował na Twitterze dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.

Berenda informuje, że Nowak trafi do ubezpieczyciela z rekomendacji wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Niecałe pół roku urzędowania

Przypomnijmy, że Piotr Nowak pełnił stanowisko ministra rozwoju i technologii niecałe pół roku – od 26 października ubiegłego roku do 7 kwietnia br. Jego niespodziewane odwołanie premier Mateusz Morawiecki ogłosił 24 marca podczas konferencji prasowej poświęconej tarczy antyputinowskiej, a zarazem zmianom w Polskim Ładzie. – Decyzja jest spowodowana tym, że wyczerpała się uzgodniona formuła współpracy z ministrem – przekazał wówczas Morawiecki.

Powodem odwołania szefa resortu rozwoju i technologii prawdopodobnie była wypowiedź Nowaka dotycząca porozumienia rządu z Komisją Europejską w sprawie odblokowania polskiego Krajowego Planu Odbudowy i wypłaty środków z Funduszu Obudowy. Nowak ogłosił, że „lada chwila” KE da „zielone światło” w tej sprawie, co szybko zdementował rzecznik rządu Piotr Mueller. Nie brakowało jednak głosów, że wypowiedź ta była jedynie pretekstem, który premier wykorzystał, by pozbyć się człowieka wskazywanego jako jego potencjalny następca (z relacji medialnych wynikało, że Nowak jest jednym z najbardziej cenionych ministrów przez Jarosława Kaczyńskiego). Pojawiły się również opinie, że Nowak musiał odejść, gdyż niedostatecznie przykładał się do pracy w resorcie rozwoju i technologii.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Komentarze polityków po dymisji Piotra Nowaka. „Zderzenie z górą lodową”