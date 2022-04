Oszuści podszywają się pod PGE. Spółka zdradza jak nie dać się oszukać

O oszustach podszywających się pod Polską Grupę Energetyczną informuje czytelniczka serwisu Bankier.pl, która otrzymała wiadomość SMS rzekomo od PGE z ostrzeżeniem przed odłączeniem energii elektrycznej w przypadku braku uregulowania należności. Tyle, że czytelniczka portalu nie korzysta na co dzień z usług spółki.

Treść wiadomości SMS wyglądała następująco: – PGE: Na dzien 28.04 zaplanowano odlaczenie energii elektrycznej! Prosimy o uregulowanie naleznosci (pisownia orygnialna) – napisano w fałszywej wiadomości, zamieszczając dodatkowo link, pod którym można dokonać płatności.

Polska Grupa Energetyczna ma świadomość tego rodzaju oszustw w związku z czym zamieściła komunikat. – Uważaj na oszustów! PGE nie wysyła wiadomości, w których wzywa do pilnego uregulowania należności poprzez wskazany link. Jeśli otrzymałeś takiego SMS-a – uważaj – to oszustwo – czytamy w komunikacie PGE zamieszczonym na Twitterze.





Jak nie dać się nabrać?

Z kolei w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej, PGE zdradza po czym można odróżnić fałszywego SMS-a od prawdziwej wiadomości. – W SMS-ach od PGE Obrót przypominających o zaległych płatnościach zawsze podany jest nr Klienta, nie ma tam natomiast linku kierującego do systemów płatności internetowych – czytamy na stronie PGE.

Warto również zwrócić uwagę - co pokazuje zacytowana powyżej wiadomość - że oszuści nie używają polskich znaków. PGE podkreśla, że z punktu widzenia bezpieczeństwa danych najważniejsze jest, aby pod żadnym pozorem nie otwierać wspomnianych linków zawartych w fałszywych wiadomościach SMS. Spółka informuje również, że monitoruje wszystkie przypadki fałszywych wiadomości, są one zgłaszane do organów ścigania, a strony zawierające fałszywy link blokowane.







