Ogromna kumulacja w Eurojackpot. Wyniki z 29 kwietnia dają nadzieję. Do zgarnięcia fortuna

Losowanie Eurojackpot w piątek 29 kwietnia nie było dla nikogo szczęśliwe. Tym razem liczby, które trzeba było skreślić, aby trafić główną nagrodę, to 5, 6, 17, 18, 34 oraz 1 i 11. Nikomu nie udało się ich jednak wytypować, co spowodowało kolejną kumulację.

Eurojackpot. Do wygrania 270 milionów złotych

W losowaniu w piątek 29 kwietnia można było wygrać 240 milionów złotych, ponieważ głównej nagrody nie trafiono od 5 kwietnia. Kolejna kumulacja sprawia, że podczas następnego losowania do wygrania będzie aż 270 milionów złotych. Nadal nie jest to jednak rekordowa pula, którą udało się zgarnąć szczęśliwcowi z Polski. Największa wygrana to do tej pory aż ponad 333,5 miliona zł.

Trzeba jednak pamiętać, że w Polsce od wygranej jest obowiązek odprowadzenia podatku w wysokości 10 proc. kwoty. W przypadku tak duży sum, przelew do Urzędu Skarbowego może bardzo zaboleć. Przy głównej wygranej podczas kolejnego losowania, podatek wyniesie... 27 milionów złotych.

Jak grać w Eurojackpot?

Eurojackpot jest grą liczbową organizowaną w Europie, w której udział bierze 18 państw europejskich. Oprócz Polski są to: Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Włochy oraz Węgry.

Aby wziąć udział w grze o nawet kilkaset milionów złotych, należy wytypować pięć z 50 liczb oraz dwie z 10 liczb. Zakład kosztuje 12,5 zł. Losy można kupować w tych samych placówkach, które dystrybuują losy gier Lotto. Grać można też przez internet lub za pomocą aplikacji mobilnej.

