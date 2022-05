Usiłował wyłudzić z resortu rozwoju 7 mln zł. Interweniowało CBA

Delegatura CBA w Poznaniu pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu prowadzi śledztwo dotyczące „wystawiania faktur nie odzwierciadlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych w związku z realizacją projektów dotyczących modernizacji i rozbudowy sieci cieplnej”. Postępowanie obejmuje lata 2018-2019 i ma charakter ogólnokrajowy.

Kogo zatrzymano?

Z wydanego w poniedziałek przez CBA komunikatu dowiadujemy się, że w związku z tą sprawą zatrzymano cztery osoby, które usłyszały już zarzuty w prokuraturze. Wśród zatrzymanych znalazł się przedsiębiorca oraz trzej prezesi spółek z Poznania, Szamotuł i Białogardu. Prokurator zastosował wobec wszystkich wolnościowe środki zapobiegawcze.

– Wszystko wskazuje na to, że zatrzymani wystawiali i używali faktur, których łączna wartość przekraczała 10 mln złotych, poświadczając w nich nieprawdę, co do okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej i jej zwrotu w zakresie zobowiązań budżetowych z tytułu podatku od towaru i usług. Śledczy oszacowali, że w wyniku działania podejrzanych Skarb Państwa mógł ponieść straty w wysokości co najmniej 1,8 mln zł – czytamy w komunikacie CBA.





Nieudolna próba wyłudzenia 7 mln zł z resortu rozwoju

Ustalenia śledczych wskazują ponadto, że prezes poznańskiej spółki działając w celu uzyskania dofinansowania w wysokości ponad 2 mln zł wprowadził w błąd pracowników NFOŚiGW, co do zakresu robót wykonywanych w ramach umowy o dofinansowanie dotyczące Projektu „Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Sieci Ciepłowniczej w Szamotułach”. Ponadto usiłował wyłudzić ponad 7 mln zł z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju składając wniosek o dofinansowanie projektu. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy świadczy o tym, że wnioskując o dofinansowanie przedłożył poświadczający nieprawdę dokument, w postaci rachunku zysków i strat spółki, wprowadzając w błąd pracowników ministerstwa co do sytuacji finansowej spółki.

Podejrzany nie osiągnął zamierzonego celu z uwagi na ujawnione przez funkcjonariuszy CBA w Poznaniu nieprawidłowości w zakresie dokumentacji spółki, wstrzymanie wypłaty dofinansowania oraz wszczęcie przez prokuraturę śledztwa w tym zakresie.

CBA podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone kolejne zatrzymania.







