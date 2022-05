Będą podwyżki w CBA. Wiemy, kto w szczególności skorzysta

Portal Money.pl informuje o rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dotyczącym podwyżek dla funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA). Jakie są powody tychże podwyżek? W dokumencie wskazano, że stawki uposażenia zasadniczego pozostawały na niezmienionym poziomie od 2016 roku, podczas gdy w tym okresie płaca minimalna wzrosła z 1850 zł w 2016 r. do 3010 zł. Ponadto rosły też przeciętne uposażenia w innych służbach. Podwyżki dla funkcjonariuszy CBA mają również związek z inflacją. Wzrost cen towarów i usług przyczynił się do spadku siły nabywczej uposażenia, a w konsekwencji obniżenia poziomu życia funkcjonariuszy.

W rozporządzeniu zwrócono również uwagę, że funkcjonariusze CBA podlegają najbardziej restrykcyjnym przepisom w zakresie możliwości podejmowania dodatkowego zajęcia zarobkowego, a od funkcjonariuszy oczekuje się posiadania wysokich kwalifikacji oraz dyspozycyjności.





Podwyżki mają przyciągnąć fachowców

Uwagę zwraca jednak to co napisano w dalszej części rozporządzenia. Przyznano tam, że przy obecnych stawkach trudno znaleźć kompetentnych pracowników. – Funkcjonujące obecnie stawki uposażenia utrudniają pozyskiwanie do służby kompetentnych osób. W istotny sposób wpływają również na brak chęci pozostawania w służbie oraz obniżają motywację funkcjonariuszy. Ma to negatywny wpływ na realizację ustawowych zadań Centralnego Biura Antykorupcyjnego – napisano w dokumencie.

Z danych przytoczonych przez Money.pl wynika, że najniższa pensja wynosiła dotąd w CBA średnio 3,2 tys.-3,4 zł. Z kolei szef tej instytucji zarabiał 10,5 – 13,5 tys. zł. Teraz najniższe wynagrodzenia będą kształtować się w przedziale 4,2 – 4,45 tys. zł., zaś szef CBA zarobi do 13,5 tys. zł do 14,5 tys. zł, a jego zastępca od 10,5 tys. zł do 13,5 tys. zł.

Warto zwrócić uwagę, że największy procentowy wzrost uposażenia przewidziano na stanowiskach inspektorskich oraz specjalistów. Pomysłodawcy podwyżek chcą, by na atrakcyjne zarobki mogli liczyć ci, którzy dopiero zaczynają karierę w CBA, tak by ich uposażenie było konkurencyjne do uposażenia osiąganego przez rozpoczynających służbę funkcjonariuszy innych służb państwowych. Z kolei na stanowiskach agentów przewidziany jest wzrost maksymalnej stawki uposażenia średnio o ok. 17 proc. Niższy wzrost maksymalnej stawki uposażenia – wynoszący średnio ok. 5,5 proc. – przewidziano na stanowiskach kierowniczych, tj. stanowiskach od kierownika sekcji do szefa CBA oraz na stanowiskach eksperckich.

Wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy CBA ma kosztować budżet państwa blisko 181 mln zł.

Przypomnijmy, że Centralne Biuro Antykorupcyjne powołano wiosną 2006 roku, za czasów pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości (twórcą i zarazem pierwszym szefem CBA był Mariusz Kamiński, obecny minister spraw wewnętrznych i administracji). W CBA pracuje obecnie ok. 1150 osób.







