Kolejny niewypał Polskiego Ładu. Polacy nie chcą domów bez pozwolenia

Gdy w maju 2021 roku czołowi politycy ogłaszali założenia Polskiego Ładu, nikomu jeszcze nie przyszło do głowy, że od października zacznie się seria podwyżek stóp procentowych, która skutkować będzie tym, że kredyt hipoteczny stanie się dla wielu ludzi nieosiągalnym marzeniem. Tak czy inaczej, już wtedy przekonywali, że rząd Zjednoczonej Prawicy znalazł sposób na tańsze cztery ściany: tzw. dom bez pozwolenia, a więcbudynek wolnostojący o metrażu nieprzekraczającym 70 m kw.

Najwięcej zgłoszeń na Mazowszu

„Dom bez formalności” może być budowany bez udziału kierownika budowy po przedłożeniu samego tylko zgłoszenia z projektem. Urzędnicy muszą wydać warunki zabudowy w ekspresowym tempie. Czy to rzeczywiście takie uproszczenie? Wynagrodzenie dla kierownika budowy stanowi kroplę w morzu wydatków związanych z postawieniem domu, a jego obecność jest nie do przecenienia, bo kontroluje kolejne etapy budowy i ostatecznie podpisuje się pod inwestycją. Skrócenie czasu na wydanie warunków tylko nieznacznie skróci oczekiwanie na wprowadzenie się do domu, bo najdłużej i tak czeka się na podłączenie mediów (w praktyce co najmniej rok), więc tych kilka tygodni to nic wobec terminów, jakie daje sobie spółka gazownicza na wykonanie pracy.

Dziennikarze TOK FM sprawdzili, ile rodzin zdecydowało się od 3 stycznia (wtedy weszły w życie przepisy o domach bez pozwolenia) do czerwcu zgłosić budowę w uproszczonej procedurze. Okazuje się, że zgłoszono zaledwie 364 takie domy. Najwięcej na Mazowszu: „aż” 64. Na Opolszczyźnie – tylko 3 domu.

Dla porównania – w Polsce w ciągu ostatnich trzech lat budowało się rocznie ok. 50 tys. domów jednorodzinnych.

Ta niska liczba świadczy o tym, że propozycja nie trafiła w oczekiwania Polaków. Oszczędność czasu i pieniędzy jest nikła, bo nawet na niewielki dom o powierzchni 70 m kw trzeba mieć kilkaset tysięcy złotych. GUS już w III kwartale 2021 roku szacował koszt budowy jednego metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej na 5347 zł. Przy równych 70 m kw trzeba więc mieć co najmniej 350 tys. zł (dziś więcej, bo wzrosła cena niektórych materiałów budowlanych). Do tego trzeba dysponować działką.

