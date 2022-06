Paliwo na Orlenie tańsze o 30 groszy na litrze. Trzeba spełnić jednak jeden warunek

Baryłka ropy naftowej na światowych rynkach kosztuje obecnie około 109 dolarów. Chociaż od szczytów staniała o około 15 dolarów, to ceny paliw na stacjach utrzymują się jednak nadal w okolicach 8 złotych za litr. Od dziś będzie jednak jedna zmiana. PKN Orlen 27 czerwca ruszył z wakacyjną promocją. Klienci, którzy postanowią zatankować benzynę bądź olej napędowy na stacjach polskiego koncernu, będą mogli zaoszczędzić nawet do 30 groszy na litrze paliwa. Jest jednak jeden warunek i jeden haczyk.

„Od poniedziałku do końca wakacji obecni i nowi klienci z aplikacją VITAY uzyskają rabat -30 gr/l na benzynę i ON. Rabat dotyczy 150 litrów miesięcznie. W ramach mechanizmów rynkowych robimy wszystko by w trudnym dla całej Europy momencie, paliwo w Polsce było możliwie najtańsze” – napisał na Twitterze prezes PKN Orlen.

Tańsze paliwo na Orlenie. Jest warunek

Jak napisał prezes PKN Orlen, promocja skierowana jest jednak wyłącznie do członków programu lojalnościowego VITAY. Aby z niej skorzystać można zarejestrować się na stacji, ale dużo lepszym rozwiązaniem jest wcześniejsze dołączenie do programu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Promocja ma także jeden haczyk. Członkowie programu VITAY będą mogli skorzystać z tańszego tankowania jednorazowo tylko do 50 litrów paliwa. Ograniczona jest także liczba tankowań w miesiącu. Koncern przewiduje, że promocja przestanie obowiązywać po zatankowaniu 150 litrów w miesiącu. Łatwo więc policzyć, że w ciągu 30 dni będzie można wykonać maksymalnie trzy takie tankowania.

