Na czym polega „dodatek węglowy”? Dowiedz się, jak złożyć wniosek

Gospodarstwa domowe, które spełniają kryteria wskazane w ustawie, mogą ubiegać się o wypłatę 3 tysięcy złotych. Co istotne, selekcja beneficjentów nie opiera się na ustalonej wysokości dochodów, ale na innych czynnikach. Dla kogo jest zatem przeznaczony „dodatek węglowy”? Pieniądze pójdą tam, gdzie źródło ogrzewania stanowią piece na węgiel lub paliwa węglopodobne. Co to oznacza w praktyce?

Wszystkie gospodarstwa, w których używa się pieców kaflowych, kominków, kotłów, kóz, ogrzewaczy powietrza, piecokuchni, trzonów kuchni lub kuchni węglowej na paliwa stałe, co zostało potwierdzone poprzez wpis lub zgłoszenie do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków), są uprawnione do ubiegania się o dodatek węglowy. Wniosek można składać wtedy, gdy jako opał wykorzystuje się węgiel kamienny, brykiet lub pellet o zawartości min. 85 proc. węgla kamiennego.

Kiedy złożyć wniosek o dodatek węglowy? Ważne terminy

Według zapewnień minister klimatu i środowiska, Anny Moskwy, możliwość składania wniosków o „dodatek węglowy” pojawi się wraz z wejściem w życie ustawy, która obecnie trafi do Senatu. Następne głosowanie ma nastąpić 3 sierpnia. Przepisy przewidują również, że gospodarstwa domowe będą mogły się ubiegać o wypłatę 3 tys. złotych jedynie do 30 listopada 2022 roku, a gmina będzie miała 30 dni na rozpatrzenie pisma. Co istotne, władze nie weryfikują, na co przeznaczono fundusze.

Jak uzupełnić wniosek o dodatek węglowy?

Wzór pisma znajduje się w projekcie ustawy, który został opublikowany na stronie Sejmu. Wniosek o dodatek węglowy musi zawierać zarówno dane osoby ubiegającej się o środki, jak i jej współmieszkańców (tj. „osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego”). Należy też wskazać organ, do jakiego składa się pismo (swoją gminę) oraz oznaczyć urządzenie, które jest głównym źródłem ogrzewania.

