Miliard euro dla Ukrainy. Ursula Von der Leyen zdradza szczegóły

„Wypłaciliśmy kolejne 500 milionów euro pomocy makrofinansowej dla Ukrainy. Następne 500 milionów euro pojawi się w Ukrainie jutro” – napisała na Twitterze przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen. „Ten miliard euro pomoże Ukrainie zaspokoić jej najpilniejsze potrzeby finansowe i wzmocnić kraj w kluczowym momencie” – dodała.

Blisko 1,6 miliarda euro dla Ukrainy

Dwie transze po 500 milionów euro, o których powiedziała Ursula Von der Leyen to tylko część z przygotowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny pakiety w wysokości 1,59 miliarda euro, który został zatwierdzony 25 lipca. Już wtedy przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała, że pierwszy miliard trafi do Ukraińców „natychmiast”.

Nie doprecyzowano jednak, kiedy zostanie przekazane pozostałe 590 milionów euro. Środki mają pomóc w odbudowie zniszczonej w wyniku rosyjskiej napaści infrastruktury i wznowić funkcjonowanie niezbędnych usług. Pieniądze mają także wspierać przygotowanie programów edukacyjnych, służby zdrowia, transportu, czy energetyki na przyszłość.

To kolejny etap pomocy Unii Europejskiej dla Ukrainy. 22 lipca przedstawiciele wspólnoty wraz z członkami ONZ negocjowali także w Turcji w sprawie odblokowania ukraińskich portów na Morzu Czarnym. To właśnie tamtędy transportowana jest bowiem większość zboża, które trafia następnie na światowy rynek. Blokowanie infrastruktury przez Rosję nie tylko mocno wpłynęło na ceny zboża, ale także stwarzało poważne obawy o to, że w części krajów - głównie na rynkach afrykańskich - może go w ogóle zabraknąć.

