Za dwa tygodnie rusza rok szkolny. Poczta Polska sprzedaje przybory

Już za nieco ponad dwa tygodnie rozpocznie się rok szkolny. Być może nie wszyscy wiedzą, ale w asortyment szkolny uczniowie czy ich rodzice mogą zaopatrzyć się w placówkach Poczty Polskiej. W sprzedaży dostępne tam są m.in. artykuły piśmiennicze, zeszyty, bloki, teczki, naklejki i okładki na zeszyty, farby, kredki, flamastry, kleje, piórniki, worki szkolne, gumki, nożyczki, pędzelki, plastelina, temperówki, zestawy geometryczne, ale też lektury szkolne i wydawnictwa edukacyjne dla dzieci.

– Poczta Polska to nie tyko paczki, listy i usługi finansowe. Przy okazji korzystania z naszych usług, Klienci mogą kupić przydatne przedmioty, które uzupełniamy przy okazji ważnych świąt czy wydarzeń. Stale dostosowujemy ofertę sezonową do preferencji gości naszych placówek. Dbamy o odpowiedni wybór, jak i o przystępność cen produktów. Szczególnie w mniejszych miejscowościach klienci chwalą sobie możliwość zakupu niezbędnych produktów blisko, tanio i wygodnie – podkreśla cytowany w komunikacie Poczty Polskiej jej wiceprezes Andrzej Bodziony.

Akcja „Back to school”

W komunikacie podkreślono, że Poczta Polska ułatwia zrobienie tańszych zakupów w ramach wyprawki szkolnej nie tylko w placówkach pocztowych. Od lipca w ramach akcji „Back to school” zachęca do współpracy sklepy internetowe prowadzące sprzedaż towarów i akcesoriów szkolnych dla dzieci i młodzieży. Tym, które przyłączą się do akcji, umożliwia skorzystanie ze specjalnej oferty dla realizowanych przez spółkę przesyłek kurierskich. W pierwszy weekend września Poczta Polska, wraz z partnerami akcji, zorganizuje akcję darmowych dostaw.

Z danych przedstawionych przez spółkę wynika, że w zeszłym roku klienci zakupili w placówkach Poczty Polskiej towary - w tym artykuły szkolne - za niemal 350 mln zł. Dane za pierwsze półrocze tego roku wskazują, że w 2022 roku spółka osiągnie dodatnią dynamikę w zakresie sprzedaży towarów.

