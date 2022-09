TOP 10 najbogatszych miast na świecie. Ponad połowa z jednego kraju

W raporcie firmy konsultingowej Henley & Partners opublikowano pierwszą dziesiątkę najbogatszych miast na świecie. Na czele zestawienia znalazł się Nowy Jork, gdzie zamieszkuje 345 600 milionerów, z czego 15 470 to multimilionerzy, którzy mają aktywa o wartości ponad 10 mln dolarów. Z raportu wynika, że z ponad 8 mln mieszkańców Nowego Jorku, ok. 4 proc. posiada aktywa inwestycyjne (nieruchomości, akcje, gotówka) o wartości ponad 1 mln dolarów. Z szacunków wynika, że majątek prywatny mieszkańców Nowego Roku przekracza w sumie 3 bln dolarów. Jak zauważa CNBC, to więcej niż całkowity majątek prywatny w większości głównych krajów G-20.

Drugie miejsce zajmuje w rankingu Tokio. W stolicy Japonii zamieszkuje blisko 305 tys. milionerów. Liczba multimilionerów posiadających aktywa o wartości ponad 10 mln dolarów jest ponad dwukrotnie mniejsza niż w przypadku Nowego Jorku i wynosi 7350 osób.

Podium zamyka obszar Zatoki Stan Francisco w północnej Kalifornii, który obejmuje m.in. Dolinę Krzemową. Zamieszkuje tam 276 400 milionerów, z czego 12 890 to multimilionerzy.

Pięć miast USA w TOP 10

W pierwszej piątce znalazły się również Londyn (272 400 milionerów) i Singapur (prawie 250 tys. milionerów). W TOP 10 znalazło się aż pięć miast z USA. Los Angeles, Chicago i Houston zajęły odpowiednio 6,7 i 8 pozycję w zestawieniu. W Los Angeles zamieszkuje 192 400 milionerów, w Chicago – 160 100, zaś w Houston – 132 600. Pierwszą dziesiątkę zamykają Pekin i Szanghaj, gdzie zamieszkuje odpowiednio 131 500 milionerów i 130 100 zamożnych osób.

W raporcie zwrócono uwagę, że znaczącym wzrostem milionerów mogą poszczycić się również inne miasta USA jak m.in. Austin, Miami, czy Greenwich. Henley & Partners wiąże to z faktem, że wiele firm przeniosło tam swoje siedziby (trend ten jest coraz bardziej powszechny w sektorze technologicznym, w raporcie wskazano m.in. przykład Tesli, która przeniosła się z Kalifornii do Austin), co z kolei miało związek z pandemią Covid-19. Elastyczne formy pracy spowodowały, że przedsiębiorstwa potrzebują mniej powierzchni biurowej, a wielu pracowników przeniosło się do mniejszych miast, w celu m.in. obniżenia kosztów życia.

Andrew Amoils, szef badań w firmie New World Wealth, zajmującej się badaniem bogactwa (współpracowała nad raportem z Henley & Partners) zwraca uwagę w rozmowie z CNBC, iż wspomniane miasta postrzegane są jako najlepsze miejsca na emeryturę. Coraz bardziej popularnym celem dla emerytowanych, zamożnych osób – jak wskazuje Amoils – staje się również Floryda.

TOP 10 najbogatszych miast:

Nowy Jork (345 600)

Tokio (304 900)



Obszar Zatoki San Francisco (276 400)



Londyn (272 400)



Singapur (249 800)



Los Angeles (192 400)



Chicago (160 100)



Houston (132 600)



Pekin (131 500)



Szanghaj (130 100)



