Pierwszy Patriot niebawem rozpocznie stacjonowanie w Polsce. Należy się spodziewać kolejnych dostaw

W tym tygodniu rozpoczyna się kompletowanie pierwszej z dwóch zakontraktowanych polskich baterii systemu obrony powietrznej Patriot. Jeden z żołnierzy zaangażowanych w ten proces porównuje go do...składania klocków Lego. – Ze Stanów przyjeżdżają skrzynie ze sprzętem, my musimy najpierw sprawdzić, czy wszystko jest, a później złożyć elementy w całość – mówi w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną żołnierz.

Cała procedura nosi nazwę System Integration Check Out (SICO) – po sprawdzeniu i złożeniu poszczególnych elementów zgodnie z harmonogramem pierwsza bateria, która składa się m.in. z wyrzutni pocisków, radaru oraz jednostki dowodzenia, w połowie listopada zostanie przemieszczona na poligon artyleryjski w Toruniu. Zakończenie procedury planowane jest na koniec roku, zaś na początku 2023 roku bateria zostanie dostarczona do Sochaczewa, gdzie będzie stacjonowała. Tam odbędzie się pełna integracja m.in. z systemem kierowania obroną powietrzną IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System) oraz szkolenie żołnierzy. Obie baterie powinny osiągnąć wstępną gotowość operacyjną na początku 2024 r.

Kolejne Patrioty za ok. 5 lat?

Dziennik Gazeta Prawna przypomina, że umowa na dostawę dwóch baterii systemu Patriot została podpisana w marcu 2018 roku. Ich cena to prawie 4,7 mld dol. amerykańskich, czyli ponad 20 mld zł. Jest to pierwsza faza programu „Wisła”, czyli budowy obrony powietrznej średniego zasięgu dającej możliwości zestrzeliwania pocisków w odległości do ok. 100 km. MON – jak zauważa gazeta – do czasu wybuchu wojny na Ukrainie nie przystępował do drugiej fazy programu. W maju br. szef resortu obrony Mariusz Błaszczak skierował do USA zapytanie ofertowe w sprawie nabycia kolejnych sześciu baterii systemu Patriot produkowanych przez koncern Raytheon. Podpisania umowy w tej sprawie można spodziewać się w najbliższych miesiącach, a jej wartość w zależności od wahań kursowych będzie wynosić co najmniej 50 mld zł. Wstępnie dostawy planowane są na lata 2026–2028. Osiem baterii systemu Patriot to tzw. górna warstwa systemu obrony powietrznej, który dla Wojska Polskiego jest kluczowy. Warstwą niższą, czyli krótkim zasięgiem od ok. 20 km do ok. 50 km, będzie program „Narew”, za dostawy którego będzie odpowiadać Polska Grupa Zbrojeniowa wspólnie z brytyjskim MBDA. Na początku października ma zostać odebrana pierwsza bateria programu „Mała Narew”, czyli uproszczona wersja docelowej konfiguracji, na którą mają się składać 23 baterie. Szacunkowy koszt programu to 60 mld zł, choć ostateczna cena będzie w znacznym stopniu zależeć od skali transferu technologii, na jaki zdecyduje się polska strona. Rozmowy trwają. Według wstępnego harmonogramu pierwsze dwie baterie docelowej konfiguracji mają być dostarczone w 2026 roku w kolejnych latach po cztery.

Gazeta zwraca, że jeśli w ciągu najbliższych kilku - kilkunastu miesięcy wspomniane umowy zostaną zawarte i dostawy będą realizowane zgodnie z planowanym harmonogramem, to w 2028 roku Polska będzie dysponowała jednym z najbardziej nowoczesnych wielowarstwowych systemów obrony powietrznej na świecie. System ten – jak mówi rozmówca Dziennika Gazety Prawnej – „pozwoli na zestrzelenie wszystkiego: od drona, przez śmigłowiec i samolot, aż po pociski przeciwnika”. W tym tygodniu rozpoczyna się kompletowanie pierwszej polskiej baterii. Cały wielowarstwowy system obrony powietrznej będzie kosztować ok. 120 mld zł.

