Na S6 powstanie najdłuższy tunel w Polsce. Rozstrzygnięto przetarg

– W przetargu na projekt budowlany Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6 dla odc. Police-Goleniów jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Voessing Polska o wartości 39,8 mln zł. Na tym odcinku powstać ma tunel po Odrą o długości 5 km – poinformowała na Twitterze Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.

twitter

Pozostali wykonawcy mają teraz 10 dni na ewentualne odwołanie od wybory oferty.

To – jak przypomina TVN 24 Biznes – drugi wybór oferty w tym przetargu. Na pierwotny wybór zostały wniesione odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Odwołania zostały uznane, więc obecny wybór został dokonany w oparciu o ponowne badanie ofert i wyrok Izby.

Przetarg na opracowanie dokumentacji dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina składa się dwóch części. Pierwsza dotyczy odcinków Kołbaskowo – Dołuje i Dołuje – Police, o łącznej długości 25,5 km. GDDKiA zapowiedziała, że do końca września br. powinna wybrać ofertę najkorzystniejszą również dla zadania obejmującego odcinek Kołbaskowo – Police.

Najdłuższy tunel w Polsce

Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie miała długość około 48,6 km. Ominie aglomerację szczecińską od zachodu i północy. Droga na wysokości Polic przejdzie pod Odrą tunelem. GDDKiA wyjaśniała, że „sąsiedztwo instalacji przemysłowych zakładów chemicznych w Policach spowodowało konieczność wydłużenia tunelu z 3,5 do 5 km”. Będzie to drugi – obok budowanego tunelu pod Świną – obiekt tego typu na Pomorzu Zachodnim i jednocześnie najdłuższy tunel w Polsce.

GDDKiApodkreśla, że inwestycja ma szczególne znaczenie dla Polic, położonych na północ od Szczecina. W tej chwili, aby dojechać z Polic do węzła S3/S6 Goleniów Północ, trzeba przejechać 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km. Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina znajduje się w projekcie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku.

Czytaj też:

Co z parkowaniem na chodnikach? Ministerstwo Infrastruktury: nie zmieniamy zasad