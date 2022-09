Będą nowe podatki? Ministerstwo chce uregulować rynek najmu

Dziennik Gazeta Prawna informuje, że zespół ekspertów gospodarczych, działający pod auspicjami Ministerstwa Aktywów Państwowych wypracował rekomendacje w odniesieniu do funduszów skupiających mieszkania. Jak mówi cytowany przez gazetę wiceprzewodniczący zespołu Paweł Gruza, jeden z opracowywanych programów „ma pomóc zmniejszyć skrajne ubóstwo mieszkaniowe".

Z informacji dziennika wynika, że chodzi o powołanie nowego funduszu celowego do „likwidacji skrajnego ubóstwa mieszkaniowego". Jego głównym źródłem zasilania miałyby być pieniądze zbierane od funduszy kupujących masowo mieszkania na wynajem. Tego rodzaju inwestorzy są w stanie w jednym rzucie kupić kilka czy kilkanaście mieszkań i w ten sposób przyczyniają się do podbijania cen. Gazeta podaje, że obecnie w projektach typu PRS (private rented sector – sektor wynajmu prywatnego) jest ok. 30 tys. mieszkań, którymi dysponują fundusze.

W Polsce instytucjonalny najem mieszkań dopiero rozkwita, podczas gdy w Europie Zachodniej jest dużo bardziej rozwinięty. Z danych, które przytacza dziennik wynika, że w 2020 roku inwestorzy zaangażowali w PRS prawie 50 mld euro. Rządy różnych krajów starają się tę ekspansję ograniczać z uwagi na negatywne skutki społeczne (w ostatnich pięciu latach ceny najmu mieszkań w Berlinie wzrosły o nieco ponad 40 proc.). Eksperci prognozują, że udział tego typu funduszów na dużych rynkach mieszkaniowych w Polsce może sięgać 20 proc.

Nowe podatki

Eksperci resortu aktywów państwowych rekomendują wprowadzenie trzech rodzajów danin, którymi byłyby obłożone fundusze kupujące masowo mieszkania na wynajem. Jedną z nich byłby rodzaj opłaty analogicznej do funkcjonującej w Irlandii daniny transakcyjnej, która wynosi ok. 10 proc., gdy mowa o zakupie co najmniej 10 nieruchomości w ciągu 12 miesięcy. Pojawia się również pomysł wprowadzenia obciążenia, którego mechanizm poboru byłby analogiczny do obecnie istniejącego podatku od przychodów z budynków (podatku minimalnego), ale stawka mogłaby być wyższa. Ostatnia z rekomendacji to wyższa stawka podatku od nieruchomości.

Gazeta podaje, że wstępnie planuje się objęcie nowymi opłatami podmiotów dysponujących nie mniej niż pięcioma mieszkaniami pod wynajem. Zmiany miałyby odnosić do nowych transakcji. Nowy fundusz celowy dysponowałby kwotą co najmniej 100–150 mln zł rocznie. Środki te zostałyby przeznaczone na wsparcie ubogich rodzin, żyjących w trudnych warunkach i tych, których nie stać na remont swoich domów czy mieszkań.

Dziennik zauważa, że na razie mowa jest o rekomendacjach doradców Ministerstwa Aktywów Państwowych i nie ma w tej kwestii projektu ustawy. Ostateczne decyzje są po stronie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego. Lider partii rządzącej – jak podaje gazeta – ma przychylnie patrzeć na koncepcję powołania funduszu, który ma wspomóc walkę z ubóstwem mieszkaniowym.

Czytaj też:

Polacy szukają mieszkań... w Hiszpanii. Alicante tańsze niż Kołobrzeg