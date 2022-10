UOKiK wydał zgodę na przejęcie Costa Coffee

– Prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez podmioty z grupy Lagardere kontroli nad spółkami Costa Coffee z Warszawy oraz Coffee Nation z Łotwy. Działalność przedsiębiorców pokrywa się w zakresie prowadzenia kawiarni w polskich miastach – poinformował na Twitterze Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

– Sprawa została skierowana do II etapu postępowania. Konieczne było sprawdzenie, czy koncentracja nie będzie miała negatywnego wpływu na konkurencję na rynku kawiarni na lotniskach, gdzie udziały uczestników koncentracji były wysokie – dodano.

UOKiK: „Zniknęło ryzyko ograniczenia konkurencji”

W dalszej części komunikatu UOKiK podkreśla, że „w trakcie postępowania i po przedstawieniu naszych wątpliwości, grupa Lagardere wycofała się z umów z przejmowanymi spółkami, dotyczących prowadzenia kawiarni na lotniskach”. – Tym samym zniknęło ryzyko ograniczenia konkurencji i możliwe było wydanie zgody na koncentrację – podkreśla Urząd.

Costa Coffee to istniejąca od przeszło 50 lat (powstała w 1971 roku w Londynie, z inicjatywy dwóch braci pochodzących z Włoch – Sergia i Bruna Costa) największa w Wielkiej Brytanii sieć kawiarni i druga co do wielkości na świecie. Jej właścicielem jest Coca-Cola. Lagardere Travel Retail zarządza w Polsce siecią ponad 900 punktów sprzedaży prowadzonych pod 40 różnymi brandami w ramach 3 linii biznesowych: Travel Essentials, Duty Free & Fashion i Foodservice. Do Lagardere Travel Retail należą m.in takie marki jak Relay, inmedio i Hubiz.

Czytaj też:

