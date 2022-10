Ile zarabia premier Wielkiej Brytanii? Znacznie więcej niż Morawiecki

Po rezygnacji Borisa Johnsona z walki o ponowne przywództwo Partii Konserwatywnej, a tym samym premierostwo Wielkiej Brytanii, faworytem do objęcia schedy po Lizz Truss jest Rishi Sunak, jej niedawny rywal w walce o te stanowiska.

Prawdopodobny przyszły szef brytyjskiego rządu to milioner, w dużej mierze dzięki małżeństwu z Akshatą Murty, projektantką i córką założycieli indyjskiej międzynarodowej firmy informatycznej Infosys, w której posiada 0,91 proc. udziałów. Według „Guardiana" są one wyceniane na 690 mln dol., co czyni majątek Murty większym od majątku królowej (365 mln funtów). Para jest również właścicielem m.in. londyńskiego Catamaran Ventures UK, który inwestuje w start-upy i ma udziały w co najmniej sześciu innych, brytyjskich firmach. Murty i Sunak są właścicielami co najmniej czterech domów w Wielkiej Brytanii i Kalifornii (jeden z nich wyceniany jest na blisko 7 mln funtów), a także mieszkania przy Old Brompton Road w zachodnim Londynie. Posiadają również penthouse na plaży w Santa Monica wyceniony na 5,5 mln funtów.

Ile zarabia premier Wielkiej Brytanii?

Ile Sunak będzie zarabiał jako premier? Pensja szefa brytyjskiego rządu to ok. 75 tys. funtów rocznie, czyli równowartość ok. 412 tys. zł. Miesięcznie jest to zatem ok. 35 tys. zł brutto.

Po odejściu z urzędu brytyjscy premierzy otrzymują tzw. PCDA (Public Duty Costs Allowance). To dożywotni dodatek przeznaczony dla byłych szefów rządu, którzy nadal prowadzą aktywne życie publiczne. Dodatek wynosi 115 tys. funtów rocznie, czyli ok. 630 tys. zł.

PCDA przyznawany jest od nieco ponad 30 lat. Wprowadzono go, gdy po 11 latach z Downing Street odchodziła Margaret Thatcher. Kontrowersje budzi fakt, że teraz dodatek otrzyma Lizz Truss, która urzędowała zaledwie 1,5 miesiąca (w ostatnich latach brytyjscy premierzy pełnili stanowisko nie dłużej niż 3 lata, wcześnie jednak niewiele brakowało, a rekord Żelaznej Lady pobiłby Tony Blair, zaś David Cameron i John Major rządzili ponad sześć lat).

Ile zarabia premier RP? Wcale nie najwięcej w polskim rządzie

Uposażenie premiera Wielkiej Brytanii jest znacznie wyższe niż szefa polskiego rządu. W 2021 roku Mateusz Morawiecki otrzymał z tytułu pełnienia tej funkcji ok. 236 tys. zł, co oznacza, że miesięcznie premier RP pobiera ok. 20 tys. zł brutto. Co ciekawe, to nie premier zarabia w polskim rządzie najwięcej. Wyprzedza go minister sprawiedliwości. Ma to związek z tym, że Zbigniew Ziobro dostaje pensję nie tylko jako minister (jest to ponad 203 tys. zł rocznie), ale też jako prokurator generalny (ponad 72 tys. zł rocznie). Przypomnijmy, że funkcje te w latach 2010-2016 były rozdzielone (zdecydował o tym rząd koalicji PO-PSL), o ich ponownym połączeniu zdecydował rząd Zjednoczonej Prawicy po powrocie do władzy pod koniec 2015 roku.

Czytaj też:

Morawiecki: Gotuje się we mnie, kiedy słyszę takie bzduryCzytaj też:

Nie będzie zmiany premiera? RMF FM: Prezes PiS nie posłuchał spiskowców