Premier Lis Truss rządziła zaledwie 45 dni. Dostanie pokaźny, dożywotni dodatek

— Uznaję, że w obecnej sytuacji nie mogę zrealizować mandatu, na podstawie którego zostałam wybrana przez Partię Konserwatywną — oświadczyła w czwartek Liz Truss, ogłaszając swoją rezygnację ze stanowiska szefowej Partii Konserwatywnej, a zarazem premier Wielkiej Brytanii.

Truss kierowała brytyjskim rządem zaledwie 45 dni, stając się tym samym najkrócej urzędującym premierem Wielkiej Brytanii. Dotychczasowy rekord należał do George'a Canninga, który był premierem 119 dni (odszedł w zupełnie innych okolicznościach, gdyż zachorował na gruźlicę i zmarł na początku sierpnia 1827 roku). Na przestrzeni ostatnich 40 lat Wielka Brytania miała premierów rządzących ponad dekadę (Margaret Thatcher, Tony Blair), bądź co najmniej sześć lat (John Major, David Cameron). Rotacja na tym stanowisku nastąpiła po referendum brexitowym, kiedy to zaczął się okres premierów 3-letnich – najpierw Theresa May, a następnie Boris Johnson (na przestrzeni ostatnich lat tak krótki okres rządzenia zaliczył jedynie Gordon Brown, który w 2007 roku przejął premierostwo po Blairze i nie zdołał wywalczyć kolejnej kadencji dla Partii Pracy w związku z czym nastąpiła trwająca do tej pory era rządów Partii Konserwatywnej). Dramatycznie krótki okres rządów Truss nastąpił w wyniku fiaska reformy podatkowej i wewnątrzpartyjnych sporów.

Truss otrzyma wysoki dodatek

Choć Truss urzędowała zaledwie 1,5 miesiąca, to przysługuje jej dożywotni dodatek. Chodzi o Public Duty Costs Allowance (PDCA). To – jak wyjaśnia Gazeta.pl – dodatek przeznaczony dla byłych premierów, którzy nadal prowadzą aktywne życie publiczne. Wysokość dodatku to 115 tys. funtów rocznie (ok. 630 tys. zł rocznie). Środki wypłacane są wyłącznie w celu pokrycia rzeczywistych kosztów dalszego wypełniania obowiązków publicznych. Ponadto byłym brytyjskim premierom przysługuje dodatek emerytalny na pokrycie kosztów emerytur pracowniczych.

PCDA został wprowadzony w 1991 roku przez ówczesnego sekretarza gabinetu sir Robina Butlera, po rezygnacji Margaret Thatcher. Ogłosił go następca „Żelaznej Damy” na stanowisku premiera John Major. Liz Truss jest zatem siódmym premierem Wielkiej Brytanii, który otrzyma ten dodatek.

Następca Truss na stanowisku szefa Partii Konserwatywnej i w efekcie premiera Wielkiej Brytanii ma być znany do końca przyszłego tygodnia. Najczęściej w tym kontekście wskazywani są m.in. poprzednik Truss Boris Johnson, jej niedawny rywal w walce o przywództwo partyjne Rishi Sunak, czy sekretarz obrony Ben Wallace.

