„Trzynastka” będzie wyższa niż zapowiadano? Z jednego powodu

Jak poinformował przed tygodniem rząd, waloryzacja rent i emerytur w przyszłym roku ma wynieść 13,8 proc. i nie mniej niż 250 zł. – Kiedy mamy czas kryzysu, kiedy jest trudniej, wszystkim jest trudniej, staramy się pomagać jeszcze bardziej. Nie zostawiamy ludzi samych sobie, nie zostawiamy tych grup społecznych do których należą seniorzy, gdzieś tam na uboczu, żeby sami się troszczyli o swój los. Waloryzacja na poziomie blisko 14 proc. i nie mniej niż 250 zł jest naszym podstawowym zobowiązaniem – mówił premier Mateusz Morawiecki.

Ile wyniesie trzynasta emerytura?

To oznacza, że emerytura minimalna w przyszłym roku wzrośnie z obecnych 1338,44 zł do poziomu 1588,44 zł. Tyle wynosić będzie również trzynasta emerytura, czyli przyznawane od kilku lat świadczenie, które wypłacane jest seniorom wraz z kwietniową emeryturą. Od przyszłego roku świadczeniem stałym ma być również czternasta emerytura, która do tej pory była świadczeniem jednorazowym. Jej wysokość także jest równa kwocie emerytury minimalnej, tyle że w pełnej kwocie otrzymują ją osoby, których emerytura nie przekracza kwoty 2900 zł brutto. W przypadku pozostałych obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”.

Nie można jednak wykluczyć, że minimalna emerytura będzie w przyszłym roku wyższa niż zakładają obecne prognozy. Mówił o tym przed tygodniem premier, podkreślając, że waloryzacja „będzie zależała od ostatecznego wskaźnika inflacji zaprezentowanego przez Główny Urząd Statystyczny”.

Waloryzacja na poziomie 15 proc.?

Według ekspertów, wyższa waloryzacja jest niemal pewna. – Waloryzacja nie wyniesie 13,8 procent, tylko najprawdopodobniej więcej – zapewne około 15 procent. Inflacja w ostatnich miesiącach roku raczej nie będzie spadać, tylko dalej rosnąć, a to wpłynie na wyliczenia GUS dotyczące całego roku. To czysta ekonomia – mówi w rozmowie z Radiem Zet Oskar Sobolewski, ekspert rynku emerytalnego.

Rozgłośnia zwraca uwagę, że według prognoz niektórych członków Rady Polityki Pieniężnej inflacja może w tym roku przekroczyć 20 proc. Jeśli wyliczana przez GUS inflacja emerycka za bieżący rok przekroczy 19 proc, podwyżka emerytury minimalnej, a co za tym idzie „trzynastki” i „czternastki” byłaby wyższa od zapowiadanej przez rząd.

Czytaj też:

Rząd wprowadzi piętnastą emeryturę? Wiceminister komentujeCzytaj też:

Morawiecki w swoim podcaście zwrócił się do seniorów. Obiecał waloryzację