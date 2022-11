Legendarny bolid Michaela Schumachera sprzedany. Ferrari kosztowało fortunę

Ferrari F2003-GA nazywane jest najlepszym bolidem Formuły 1, jaki kiedykolwiek zbudowano. To w tej maszynie legenda sportu Michael Schumacher zapewnił sobie szósty tytuł mistrza świata. Jest to jeden z najbardziej pożądanych przez kolekcjonerów bolidów na świecie. Właśnie został sprzedany na aukcji zorganizowanej przez Sotheby’s.

Ferrari Schumachera sprzedany. To najdroższy bolid w historii

Bolid Ferrari, który został w 2022 roku w pełni odrestaurowany przez mechaników zespołu, aby był sprawny i gotowy do jazdy po torze, znalazło nowego właściciela. Szczęśliwiec musiał na pojazdy wyłożyć jednak prawdziwą fortunę. Najwyższa oferta sięgnęło bowiem 13 milionów franków, czyli 62 miliony złotych. Jest to nowy rekord, dzięki któremu F2003-GA stał się najdroższym bolidem F1 w historii.

Michael Schumacher jest siedmiokrotnym mistrzem świata Formuły 1 i jednym z najlepszych kierowców w historii. Rekord Niemca udało się pobić dopiero Lewisowi Hamiltonowi, który również ustanowił kolejny. Obecnie, aby stać się najbardziej utytułowanym kierowcą w sporcie, trzeba zdobyć aż dziewięć mistrzostw świata.

Do kupienia jeszcze jeden legendarny bolid

Dla bogatych fanów, którzy marzą o swoim bolidzie należącym do Schumachera, mamy jednak dobrą wiadomość. Ten sam dom aukcyjny nadal prowadzi sprzedaż innego legendarnego auta. Do kupienia jest bold Benettona B191. To w nim Niemiec zdobył jeden z dwóch swoich tytułów mistrza świata jeszcze przed tym, jak zmienił zespół na Ferrari. Dom Sotheby's nie podaje jednak ceny charakterystycznej żółto-niebiesko-zielonej maszyny.

Czytaj też:

Adam Driver jako Enzo Ferrari. Jest pierwsza fotka z filmuCzytaj też:

Znamy zarobki wszystkich kierowców F1. Lewis Hamilton zarobi fortunę