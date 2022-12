Praca zdalna. Sejm zgodny jak nigdy

Sejm zdecydowaną większością głosów uchwalił w czwartek nowelizację Kodeksu pracy (poparło ją 430 posłów, tylko 12 było przeciw, nikt się nie wstrzymał). Nowela wprowadza na stałe możliwość pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS).

– Bardzo się cieszę, że Sejm przyjął przygotowaną przez MRiPS nowelizację Kodeksu pracy, która na stałe wprowadza możliwość pracy zdalnej. Takie rozwiązanie doskonale sprawdziło się w okresie pandemii, co jednogłośnie potwierdziły organizacje pracodawców, które zgłosiły się do nas z postulatem, żeby uregulować pracę zdalną prawnie. Jestem przekonana, że nowe przepisy będą ogromnym udogodnieniem m.in. dla osób niepełnosprawnych oraz rodziców, którzy chcą połączyć wychowywanie dzieci z pracą zawodową – komentuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Praca zdalna. Kiedy pracodawca nie będzie mógł odmówić?

Zgodnie z nowelizacją, praca zdalna będzie pracą wykonywaną całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegóły w tym zakresie będą uzgodnione przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie zatrudnienia bez konieczności jej potwierdzania w formie pisemnej.

Pracodawca – co do zasady – nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. kobietom w ciąży, rodzicom którzy wychowują dziecko do 4. roku życia i osobom które opiekują się niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi wykonującemu prace zdalną materiałów i narzędzi, w tym urządzeń technicznych. Pokryje on również koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Z niedawnego badania ClickMeeting wynika, że tylko co czwarty Polak (26 proc.) wie, że rząd chce uregulować w Kodeksie pracy zasady pracy zdalnej. Ponad połowa respondentów (52 proc.) nie ma wiedzy w tej kwestii. Zmiany w przepisach w zakresie pracy zdalnej pozytywnie ocenia 29 proc. badanych, zaś co dziesiąty ankietowany wypowiada się o nich negatywnie. Aż 61 proc. badanych nie ma zdania w tym temacie.

Kontrole trzeźwości pracowników

Przyjęta wczoraj przez Sejm nowelizacja Kodeksu pracy reguluje także zasady przeprowadzania przez pracodawców prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. Zgodnie z przyjętymi przepisami, taka kontrola nastąpi, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. Pracodawca będzie mógł w tym celu użyć alkomatu lub narkotestu.

