Ministerstwo wsłuchało się w krytykę. System kaucyjny obejmie też puszki metalowe

Przepisy o systemie kaucyjnym ulegają nieustannym zmiano. Ostatnia z opublikowanych wersji przewidywała, że kaucją mają zostać butelki plastikowe o pojemności do 3 l, butelki szklane wielorazowego użytku o pojemności do 1,5 l oraz aluminiowe puszki o pojemności do 1 l. Dziś sekretarz stanu w MKiŚ Jacek Ozdoba poinformował, że do systemu zostaną włączone również puszki metalowe, w tym- stalowe.

Trudne do wyjaśnienia motywacje ministerstwa

Jest to odpowiedź na uwagi branży spożywczej i działaczy ekologicznych, którzy wyrażali zdziwienie wyłączeniem niektórych rodzajów puszek z systemu.

Jacek Wodzisławski, prezes Fundacji Recal, zwrócił uwagę, żew Polsce w obiegu są stalowe i aluminiowe puszki do napojów. „Różnią się one materiałem konstrukcyjnym, ale mają ten sam kształt i są trudne do odróżnienia dla konsumentów. Dlatego z zaniepokojeniem przyjęliśmy wiadomość, że projektowane przepisy wdrażające w Polsce system kaucyjny w przypadku puszek napojowych odnoszą się jedynie do tych aluminiowych” – napisał w oświadczeniu.

Wygląda na to, że resort środowiska przemyślał tę kwestię i w odpowiedzi na interpelację posłów Polska 2050 poinformował, że włączy wszystkie puszki do 1 l pojemności do systemu.

Ze starych puszek można wyprodukować nowe opakowania

W swoim oświadczeniu Jacek Wodzisławski zwrócił też uwagę, że puszki zebrane w systemie kaucyjnym wciąż powinny być przeznaczane wyłącznie do produkcji nowych puszek. „ Dzięki temu huty aluminium produkujące blachę będą mogły zagwarantować swoim odbiorcom materiał pochodzący faktycznie z recyklingu, minimalizując zużycie surowców naturalnych. Użycie złomu puszki na inne mniej wymagające produkty spowodowałoby w praktyce ich bezpowrotne wypadnięcie z obiegu zamkniętego” – wyjaśnił.

Jak będzie wyglądał system kaucyjny

System kaucyjny, który ma obowiązywać od 2025 roku, obejmie:

·opakowania z tworzyw sztucznych po napojach o pojemności do 3 litrów

·opakowania szklane wielokrotnego użytku po napojach o pojemności do 1,5 litra

·puszki metalowe i aluminiowe o pojemności do 1 litra.

Systemem nie zostaną objęte szklane butelki jednorazowe, ponieważ – jak zgłaszali handlowcy – w sklepach brakuje miejsca do składowania takiej liczby opakowań. „Sklepy poniżej 200 m kw. wyrażały chęć dobrowolnego przystąpienia do systemu kaucyjnego, co znacząco zwiększy dostępność punktów odbioru opakowań i odpadów opakowaniowych dla konsumentów. Z drugiej jednak strony wskazywały na możliwy brak miejsca magazynowego, co mogłoby stanowić pewną barierę w ich przystąpieniu do systemu bądź spowodować konieczność kosztownych inwestycji” – wyjaśniło ministerstwo.

Jednorazowe szklane butelki mają być nadal zbierane w ramach istniejących już systemów gminnych, tak jak ma to miejsce do tej pory.

