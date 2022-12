Szef KNF na wigilii bankowców o „cudzie, który nie nastąpił”

Jacek Jastrzębski zaapelował do banków, by w maksymalnie możliwym zakresie angażowały się w rozwiązanie ugodowe. Przypomniał też o zaproponowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego w grudniu 2020 roku rozwiązaniu „sektorowym” w kwestii ryzyka związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi. – Cały czas uważam, że jest to najlepsza propozycja, dzięki tej propozycji klient uzyskuje maksimum ochrony, jakiej klient może racjonalnie oczekiwać w związku z cały czas obciążającym go ryzykiem walutowym – powiedział szef instytucji nadzorczej.

Cud nie nastąpił

Jacek Jastrzębski ocenił, że jedną z przyczyn „wyraźnej eskalacji oczekiwań wobec banków jest niestety wypieranie problemu frankowego przez banki i przysłowiowe »liczenie na cud«, który jednak – jak to z cudami bywa – nie nastąpił”.

Do przemówienia prezesa ze spotkania wigilijnego dla bankowców dotarł serwis Business Insider. Jest to zwyczajowo okazja do niezobowiązującego spotkania przedstawicieli rządu, banku centralnego czy nadzoru oraz bankowców. Tym razem obok życzeń, prezes KNF podzielił się w obecnymi swoimi obawami nt. sposobów z frankowiczami.

Tak zrelacjonował przemówienie jeden z obecnych na spotkaniu bankowców: „Na początku Jastrzębski nawiązał do swojego niedawnego wystąpienia przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wkrótce ma wydać kolejne rozstrzygnięcie w sprawie kredytów frankowych. Tym razem chodzi o tzw. opłatę za korzystanie z kapitału, której domagają się banki. Brak takiej opłaty oznaczałby ogromne straty banków. Nadzór szacuje, że może to być nawet 100 mld zł”.

Należy równoważyć interesy wszystkich uczestników rynku finansowego

Według „BI” przewodniczący KNF zwracał uwagę, że rozwiązanie problemu hipotek powinno odbywać się taki sposób, żeby „racjonalnie równoważyć interesy wszystkich uczestników rynku finansowego”.

– Uważam, że konsument, który w związku z zaciągnięciem walutowego kredytu hipotecznego oczekuje rozwiązania korzystniejszego, niż wynikające z ugodowej propozycji KNF, zmierza do osiągnięcia nieuzasadnionych korzyści, których system prawny nie powinien honorować – dodał szef KNF.

Czytaj też:

Masz kredyt we frankach na mieszkanie, które wynajmujesz? Sprawdź, czy możesz przegrać sprawę w sądzie