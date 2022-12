Lidl ruszył ze sprzedażą karpia. Odda 100 proc. jego wartości w kuponie

Karp to od wielu lat sztandarowa potrawa wigilijna w Polsce. W tym tygodniu Lidl ruszył ze sprzedażą ryby, a w dniach 12-14 grudnia (czyli do jutra) klienci sieci mają możliwość zakupić jej płat za 4,99 zł/ 100 g.

Kupisz karpia, dostaniesz bon w jego cenie

Prawdziwa gratka czeka na konsumentów w nadchodzący weekend – 17-18 grudnia. Lidl uruchomił specjalną akcję promocyjną – za zakup 1 kg karpia w cenie 49,90 zł klienci otrzymają kupon rabatowy o jego wartości.

Kupon przyznawany jest w aplikacji Lidl Plus i ważny w dniach 22-24 grudnia br. By skorzystać z kuponu należy zrobić zakupy za minimum 249 zł (do tej sumy nie są wliczane: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, produkty lecznicze i preparaty do początkowego żywienia niemowląt).

Lidl podkreśla, że sprzedawane w placówkach sieci płaty pochodzą z Polski i są dowożone każdego dnia rano, w związku z tym klienci nie muszą obawiać się o ich dostępność.

Dlaczego warto jeść karpia nie tylko w święta?

Sieć zwraca uwagę, że karpia warto spożywać nie tylko w święta, gdyż zawiera nienasycone kwasy omega- 3 i omega- 6, które wspomagają m.in. funkcjonowanie układu krążenia i pracę mózgu. To także źródło białka, wapnia oraz kolagenu, wpływającego pozytywnie na strukturę skóry i stawów. Ponadto w mięsie karpia znajdują się witaminy (m.in. A, D, E) oraz mikroelementy: potas, żelazo, sód. Spożywanie tej ryby, podobnie jak wielu innych, jest więc korzystne dla zdrowia.

Choć karp został sprowadzony do Polski prawdopodobnie już w XII w., sztandarową, polską potrawą wigilijną, stał się dopiero w czasach powojennych, ze względu na łatwość jego hodowli.

