„Chciałam tylko kupić prezenty dla wnuków”. Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega

Ministerstwo Sprawiedliwości ruszyło z przedświąteczną kampanią, która ostrzega przed “chwilówkami”. Resort informuje także o nowych przepisach antylichwiarskich.



Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega

„Chciałam kupić prezenty dla wnuków i spłacam chwilówkę bez końca” – mówi jedna z bohaterek spotu Ministerstwa Sprawiedliwości. „Chciałem kupić leki. Pożyczyłem tylko 500 zł, a zabrali mi dom” – mówi drugi z bohaterów. Resort w ten sposób chce pokazać, że do tej pory problem mógł dotykać wszystkich, a pożyczone kwoty wcale nie musiały być duże, aby wywołać poważne problemy.

– Koniec drakońskich opłat za pożyczki, żerowania na ludziach. Nowe przepisy to gwarancja skutecznej ochrony Polaków – mówi w specjalnym spocie promującym kampanię minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

„Nowe przepisy dopiero wkrótce zaczną wchodzić w życie. Do tego czasu uważajmy więc, od kogo i na jakich warunkach pożyczamy pieniądze. Zawsze dokładnie czytajmy to, co podpisujemy!” – przypominają przedstawiciele resortu.

Ustawa antylichwiarska

„Nowa ustawa antylichwiarska to rewolucja. Nowelizacja zapewni skuteczną ochronę Polaków. Wprowadzone przepisy oznaczają koniec dramatów wszystkich tych, którzy – np. z racji choroby, z powodu cieknącego dachu czy chęci kupna dziecku upominku – na skutek drakońskich odsetek od zaciągniętej pożyczki tracili dorobek życia” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości.

„Wszyscy – także ci, którzy pilnie potrzebują „chwilówek” – muszą się czuć bezpiecznie. Państwo powinno chronić ich interesy i surowo karać naciągaczy. Dzięki nowej ustawie ukrywane opłaty dodatkowe, ubezpieczenia oraz marże, które dla wielu osób były zmorą, nie będą już bezkarne. Przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowe przepisy ograniczą dowolną możliwość nakładania dodatkowych drastycznych opłat na klientów firm pożyczkowych. Limit opłat, jak prowizje czy marże, zostanie radykalnie zmniejszony – do 20 proc. kwoty pożyczki w skali roku i 45 proc. w całym okresie kredytowania” – dodaje resort.

