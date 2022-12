Polacy za ustępstwami ws. KPO. Większość chce przyjęcia ustawy

Prawo i Sprawiedliwość szlifuje projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, który ma doprowadzić do odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Pierwotnie – jak przypomina Dziennik Gazeta Prawna – projekt miał zostać przegłosowany w Sejmie w zeszłym tygodniu, ale prezydent Andrzej Duda dał do zrozumienia, że może ustawę zawetować. Dlatego PiS projekt chwilowo wycofał i próbuje przekonać do niego nie tylko opozycję, ale też posłów sojuszniczej Solidarnej Polski. Od projektu zdystansował się również w rozmowie z Gazetą Polską prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Uchwalenie ustawy prawdopodobnie, ale nie na pewno, byłoby uznane za wypełnienie kamieni milowych, ale skutki w Polsce mogłyby być skrajnie destrukcyjne nie tylko dla sądownictwa, lecz także całego aparatu państwowego i mogłyby zaszkodzić przyjmowaniu przez Polskę głównych środków z perspektywy budżetowej na lata 2021-2027 – mówi w wywiadzie lider partii rządzącej.

Polacy za przyjęciem ustawy odblokowującej KPO

W sondażu przeprowadzonym przez United Surveys dla DGP i RMF FM zapytano Polaków, czy w ich ocenie Sejm powinien przyjąć wynegocjowaną z Komisją Europejską ustawę o Sądzie Najwyższym. Dwie trzecie ankietowanych (66 proc.) udzieliło odpowiedzi twierdzącej, zaś co piąty (19 proc.) respondent jest innego zdania. 15 proc. badanych nie ma w tej kwestii zdania.

Twórcy badania zwracają uwagę, że podobny poziom poparcia dla przyjęcia projektu widać zarówno wśród zwolenników obozu rządzącego (65 proc.), jak i opozycji (58 proc.) i niezdecydowanych (62 proc.). Przy czym największy odsetek przeciwników ustawy jest po stronie sympatyków opozycji (29 proc.), podczas gdy wśród zwolenników Zjednoczonej Prawicy to 14 proc., a wśród niezdecydowanych – 8 proc.

