Czy dziś nadana paczka dotrze na święta? InPost wskazuje termin

Wielu z nas tradycyjnie zostawia kupowanie prezentów świątecznych na ostatnie dni przed Wigilią. Czy jeśli zechcemy dziś lub jutro wysłać prezenty bliskim, z którymi nie dane nam się będzie zobaczyć, to możemy mieć pewność, że dotrą przed sobotą? Firmy kurierskie zapewniają, że zrobią co w ich mocy, ale nie są cudotwórcami.

InPost

InPost, właściciel sieci paczkomatów, obiecuje, że nawet prezenty nadane w czwartek 22 grudnia zostaną doręczone w Wigilię. Ważna jest jednak godzina umieszczenia przesyłki w paczkomacie.

„Zamów prezenty dla swoich bliskich do 22 grudnia, a my dopilnujemy tego, aby dotarły do Ciebie na czas. Wszystkie paczki, które nadacie tego dnia do godziny 13:00, zostaną objęte gwarancją dostawy. Wychilluj, prezenty ogarnięte, więc teraz tylko lepienie pierogów i caaaaaaała reszta. Powodzenia” – napisała firma na Facebooku.

DHL

DHL przypomina, że w tym roku Święta Bożego Narodzenia przypadają na niedzielę i poniedziałek (25-26.12), w związku z czym w poniedziałek firma nie będzie świadczyła usług. „Dnia 24.12 kurierzy doręczają nadania i nie odbierają przesyłek z nadaniem sobotnim” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie DHL.

Poczta Polska

Oddziały Poczty Polskiej są otwarte do piątku, ale pocztowi kurierzy w niektórych miastach doręczą paczki również w sobotę 24 grudnia, a na terenie Warszawy nawet w niedzielę! Poczta informuje, że w soboty kurierzy wyjadą na ulice: Białegostoku, Radomia, Poznania, Kalisza, Ostrowa Wlkp., Zielonej Góry, Gorzowa Wlkp., Krakowa, Bydgoszczy, Włocławka, Lublina, Radzynia Podlaskiego, Łodzi, Pruszcza Gdańskiego, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy, Ostrołęki, Ciechanowa, Siedlec, Płocka, Wrocławia i Zabrza. Dotrą także do miejscowości ościennych.

