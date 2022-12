Joe Biden dotrzyma słowa. Senat USA zgodził się na gigantyczną pomoc dla Ukrainy

Ukraina otrzyma gigantyczną pomoc finansową przeznaczoną na zbrojenia. W ramach najnowszego pakietu USA, za naszą wschodnią granicą pojawi się m.in. bateria systemu Patriot.

Zełenski z wizytą w USA. Biden obiecał Patrioty

Podczas wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie, do której niespodziewanie doszło 21 grudnia, prezydent Joe Biden obiecał, że Stany Zjednoczone w najnowszym pakiecie przygotowanym przez Departament Stanu, dostarczą Ukrainie uzbrojenie i amunicję warte łącznie aż 1,7 miliarda dolarów. Wśród obiecanych dostaw największą rewolucją nie tylko pod względem militarnym, ale także wizerunkowym, będzie przełomowa zgoda na dostarczenie systemu obrony przeciwlotniczej Patriot. Do tej pory Amerykanie bardzo niechętnie sprzedawali tę broń innym krajom. Zamówienia były akceptowane do tej pory wyłącznie do nielicznych sojuszników z NATO. Ukraina jest w tej kwestii wyjątkowa.

Senat za dodatkową pomocą dla Ukrainy

Obiecane 21 grudnia kwoty, jak zwykle musiały być jednak jeszcze zaakceptowane przez amerykański Senat. Głosowanie w tej sprawie odbyło się 22 grudnia w godzinach wieczornych.

Za przyznaniem 1,7 miliardów dolarów Ukrainie głosowało 68 osób. 29 senatorów było przeciw przekazaniu tak wysokiej kwoty.

Podczas wczorajszego przemówienia w Kongresie prezydent Wołodymyr Zełenski zapewniał, że pomoc finansowa dla Ukrainy powinna być traktowana jako inwestycja w bezpieczeństwo.

– Pomoc finansowana również ma ogromne znaczenie, dlatego chcę Wam ogromnie podziękować za wsparcie. To nie jest pomoc charytatywna, to inwestycja w globalne bezpieczeństwo i demokrację, którą my realizujemy w sposób najbardziej odpowiedzialny – zapewnił Wołodymyr Zełenski podczas swojego przemówienia. – Rosja może zatrzymać swoją agresję jeśli tylko będzie chciała, ale Wy możecie przyspieszyć naszą wygraną – dodał.

