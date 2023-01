Ile zarobi zwycięzca Australian Open? Stawki są ogromne, ale jest jeden szczegół

Australian Open to międzynarodowe tenisowe mistrzostwa Australii (pierwszy z czterech turniejów zaliczanych do Wielkiego Szlema), rozgrywane od 1905 roku. Odbywają się corocznie w drugiej połowie stycznia na kortach Melbourne Park. Nie inaczej będzie w tym roku, impreza wystartuje 16 stycznia, a dla uczestników walczących o pierwsze wielkoszlemowe tytuły w tym roku przewidziano nagrody finansowe.

Australian Open. Wysoki podatek od wygranej

Łączna pula nagród w Australian Open wynosi rekordowe 76,5 mln dolarów australijskich. To o ponad dwa razy więcej niż jeszcze 10 lat emu. Mimo tak rekordowej puli – jak zauważa eurosport.tvn24.pl – pieniędze nie będą aż tak wielkie, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Co prawda dla zwycięzców przewidziano prawie 3 mln dolarów australijskich, ale będą oni musieli zostawić w Australii 45 proc. podatku od każdego dolara powyżej kwoty 180 tys. dolarów australijskich.

Finaliści Australian Open zarobią mniej niż zwycięzcy turniejów rangi Masters, np. w Indian Wells czy w Rzymie. Portal zwraca uwagę, że beneficjentami puli nagród bedą za to zawodnicy z dalszych miejsc w rankingu, którzy zakończą zmagania na wczesnych etapach turnieju. – Podnieśliśmy nagrody pieniężne za udział w każdej rundzie Australian Open, począwszy od kwalifikacji aż po finały. Duże podwyżki są zwłaszcza w pierwszych rundach, gdzie nagrody pomagają zawodnikom inwestować w rozwój własnych karier, a w wielu wypadkach stanowią zabezpieczenie pracy przez cały rok – podkreśla Craig Tiley, dyrektor turnieju Australian Open.

Przykładowo, Magdalena Fręch, która w poniedziałek zapewniła sobie awans do drugiej rundy kwalifikacji do turnieju głównego, zarobiła na korcie równowartość 36 575 dolarów australijskich. Jeśli w drugiej rundzie pokona Amerykankę Sachię Vickery, kwota ta wzrośnie do 55 150 dolarów australijskich. Nagroda za awans do pierwszej rundy turnieju głównego to ponad 106 tys. dolarów australijskich. Kwoty za udział w dalszych etapach wyglądają następująco:

1. runda turnieju głównego – 106 250 AUD



2. runda – 158 850 AUD 3. runda – 227 925 AUD



1/8 finału – 338 250 AUD



ćwierćfinał – 555 250 AUD



półfinał – 925 000 AUD



awans do finału – 1 625 000 AUD



wygrana w turnieju – 2 975 000 AUD.



