Przetarg na poszerzenie A2. Za kilka dni decyzja

– W ciągu najbliższych kilku dni zostanie ogłoszony przetarg na rozbudowę autostrady A2 pomiędzy Warszawą a Łodzią – oznajmił Rafał Weber, wiceminister infrastruktury. Zaznaczył też, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest na ukończeniu przygotowania postępowania przetargowego. Będzie ono gotowe na początku tego tygodnia i zostanie ogłoszone za kilka dni.

Autostrada A2 w końcu będzie poszerzona. Kierowcy od lat słyszeli obietnice

Na tę wiadomość z ulgą zareagowali zarówno kierowcy jak i eksperci do spraw transportu. Autostrada A2 to jedna ze strategicznych osi komunikacyjnych w kraju, a odcinek z Warszawy do Łodzi już od kilku lat jest jedną z najbardziej obciążonych dróg w całej Polsce.

Dodatkowe pasy przyczynią się do ułatwienia przejazdu, już teraz kierowcy narzekają, że poprzez nadmierny ruch samochodów ciężarowych, jazda z dopuszczalną prędkością 140 km/h na tym odcinku często jest niemożliwa, a w godzinach szczytu komunikacyjnego tworzą się wielokilometrowe korki. Poszerzenie autostrady ma też zapewnić w przyszłości szybki i bezpieczny dojazd do Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego budowę rząd planuje rozpocząć w połowie tego roku.

Autostrada A2. Od Pruszkowa do Konotopy cztery pasy ruchu, odcinek do Łodzi będzie miał trzy pasy

Jak to będzie wyglądało w praktyce? – „Docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków dwie jezdnie po cztery pasy ruchu, natomiast dalszy odcinek od Pruszkowa do węzła Łódź Północ będzie posiadał dwie jezdnie po trzy pasy ruchu” – informuje GDDKiA. Zaplanowany trzeci pas ruchu zostanie dobudowany od wewnętrznej strony trasy w miejscu, gdzie teraz jest szeroki pas zieleni.

Budowa dodatkowych pasów na A2 została przewidziana na okres nawet do trzech lat, gdyż poszerzenie autostrady będzie pierwszym na taką skalę projektem realizowanym bez wyłączania tego odcinka z ruchu.

Autostrada A2. Pierwsza wiadomość o rozbudowie pojawiła się cztery lata temu

Pierwsze informacje na temat poszerzenia autostrady A2 pomiędzy Warszawą a Łodzią pojawiły się pod koniec 2018 roku – to wówczas resort infrastruktury zatwierdził dwa programy inwestycji. Pierwszy z nich obejmował rozbudowę o dodatkowe pasy ruchu 88 kilometrów autostrady na odcinku od węzła Konotopa do węzła Łódź Północ. Drugi dotyczył zlikwidowania nieczynnego punktu poboru opłat w Pruszkowie – ten projekt udało się już zrealizować.

W marcu 2019 roku podpisano dwie umowy w sprawie opracowania dokumentacji poszerzenia autostrady A2 o dodatkowe pasy ruchu. Pierwsza dotyczyła odcinka od granicy województw łódzkiego i mazowieckiego do Warszawy, druga umowa dotyczyła odcinka łódzkiego, czyli od granic Łodzi do granicy województwa mazowieckiego.

Latem 2021 roku drogowcy uzyskali decyzje środowiskowe umożliwiające kontynuację prac przy rozbudowie A2, w czerwcu wydano decyzję dla odcinka w województwie łódzkim, a w lipcu taką samą decyzję uzyskał odcinek od granicy województw mazowieckiego i łódzkiego do węzła Konotopa.

Autostrada A2. Inwestycja złapała poślizg, nie było zapewnionego finansowania

W listopadzie 2021 roku zaplanowano ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy w systemie projektuj i buduj, by wiosną następnego roku podpisać umowę. Poszukiwania wykonawcy trzeba było jednak odwlec w czasie, na przeszkodzie stanęła nieuregulowana kwestia finansowania tej inwestycji.

Zamiast tego w lutym i marcu zeszłego roku odbyło się dziewięć spotkań eksperckich. – Wspólnie z firmami i uczelniami wymieniliśmy się wiedzą i doświadczeniami oraz uzyskaliśmy informacje przydatne do przygotowania dokumentacji przetargowej dla planowanych zamówień – informowała wówczas generalna dyrekcja.

Dwa przetargi wokół Warszawy, łącznie zostaną podpisane przetargi na kilkaset kilometrów dróg

Efektem tych prac był protokół podsumowujący działalność zespołu ds. konsultacji – zawarto w nim m.in. wszystkie innowacyjne rozwiązania zgłoszone przez uczestników spotkań. Ustalono też, że budowa dodatkowych pasów na 88-kilometrowym odcinku autostrady A2 powinna zostać zrealizowana w systemie tradycyjnym.

Zdaniem ekspertów realizacja w tej formule pozwoli na optymalne przygotowanie się do budowy oraz ograniczenie ryzyka związanego z cenami materiałów i usług na rynku.

Przetarg na rozbudowę 88-kilometrowego odcinka autostrady A2 nie będzie jedyną tegoroczną inwestycją drogową w pobliżu Warszawy. Wkrótce zostanie też ogłoszony przetarg na budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Czosnów-Kiełpin. W tym roku zostaną zawarte umowy na budowę 295 km nowych dróg. Oprócz tego drogowcy ogłoszą także kolejne postępowania przetargowe na budowę 565 km.

