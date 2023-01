Weber: Mamy już dwie pełne autostrady. Resort ogłosił ambitne plany rozbudowy sieci dróg

– Nie rezygnujemy z żadnego z zadań zawartych w rządowym programie budowy dróg – powiedział Rafał Weber, wiceminister infrastruktury. Na zorganizowanej w czwartek konferencji prasowej podsumował projekty drogowe, które udało się zakończyć w 2022 roku, wyliczył też plany drogowców na najbliższy rok.

Mamy już dwie pełni wybudowane autostrady

W 2022 roku ukończono budowę 322 km nowych dróg szybkiego ruchu, w tym 46 km autostrad (A1, A18), 221 km dróg ekspresowych (S3, S5, S6, S7, S14, S17, S19, S61) oraz 55 km obwodnic – Smolajn, Brzezia, Iłży, Wałbrzycha, Nowego Miasta Lubawskiego, Kędzierzyna-Koźla.

– Z najważniejszych inwestycji zakończyliśmy budowę autostrady A1, która jest już dostępna dla kierowców na calej długości – zaznaczył wiceszef resortu infrastruktury – mówił wiceszef resortu infrastruktury.

Zaznaczył przy tym, że w pierwszej połowie tego roku ten odcinek uzyska pełne parametry prędkości – obecnie na jednym z odcinków, na południe od Piotrkowa Trybunalskiego obowiązuje czasowa organizacja ruchu, gdzie prędkość maksymalna wynosi 100 km/h.

Dzięki zakończeniu budowy tej drogi mamy już zakończone dwa projekty autostradowe (A4 – ukończoną w 2016 roku zakończona oraz A1 – budowa została zakończona w 2022 roku) poprzednim, a pełne parametry uzyska w pierwszym półroczu 2023 roku.

Z Rzeszowa do Warszawy dojedziemy szybko i wygodnie

Inne ważne inwestycje, które były oddane do użytku w zeszłym roku to odcinki: drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim, drogi ekspresowej S6 od Trójmiasta do miejscowości Boże Pole, drogi ekspresowej S7 na północy województwa mazowieckiego, drogi ekspresowej S61, która też jest szlakiem transgranicznym Via Baltica, czy dwa odcinki drogi ekspresowej S19 – jeden w województwie lubelskim, drugi na Podkarpaciu.

– Na tych terenach doszło do wielkiego przełomu. Stolica województwa podkarpackiego uzyskała połączenie z Warszawą drogą szybkiego ruchu. Spełniło się marzenie mieszkańców Podkarpacia, teraz podróż z Rzeszowa do stolicy Polski wygląda zupełnie inaczej niż sześć czy dziesięć lat temu – mówił wiceminister Weber.

Zaznaczył przy tym, że obecnie podróż pomiędzy tymi dwoma miastami jest bezpieczna, komfortowa, wygodna, przewidywalna i dużo krótsza niż kilka lat temu. – To pokazuje, że rozwój wszystkich regionów naszego kraju ma sens, jest efektywny i do tego będziemy dążyć w kolejnych latach naszej działalności – dodał.

Drogowcy mają ambitne plany, za kilka lat będzie 8 tys. km autostrad i ekspresówek

Wiceminister Weber wypowiedział się także o planach tegorocznych inwestycji. – W tym roku pracujemy już na nowym programie – poinformował. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych 2030 został przyjęty uchwałą Rady Ministrów 13 grudnia 2022 roku. Przewidziano w nim 294,4 mld złotych na realizację nowych zadań w ciągu najbliższych lat.

Obecnie Polska sieć dróg szybkiego ruchu to 4,8 tys. km, a po zakończeniu tego programu nasz kraj będzie objęty siecią 8 tys. km dróg szybkiego ruchu. – Ta przemiana jakościowa będzie trwała w najlepsze – stwierdził wiceszef resortu infrastruktury.

Niwelujemy najdłuższe schody świata. Autostrada A18 zyska nowy standard

W tym roku drogowcy planują oddać 256 km nowych dróg do użytkowania kierowców. Wśród nich znajduje się autostrada A18, która przez kierowców i ekspertów nazywana jest najdłuższymi schodami świata.

Z innych ważnych inwestycji powstaną drogi ekspresowe: S11 – na południe od Koszalina, kolejne odcinki drogi S61 – w wojewodztwie podlaskim i warmińsko-mazurskim, S7 na południe od Warszawy.

Weber: Połączymy Warszawę z przedmieściami Krakowa

– W tym roku połączymy Warszawę z szeroko rozumianymi przedmieściami Krakowa, gdzie dotrzemy drogą S7. Jestem przekonany, że to usprawni połączenie między tymi dwoma największymi miastami w Polsce – dodał wicemister Weber.

Jak zaznaczył, w tym roku zostaną także zawarte umowy na budowę kolejnych 295 km nowych dróg. Pośród nich znajdą się m.in. droga ekspresowa S12 – między Piaskami a Dorohuskiem, S16 – w województwie warmińsko-mazurskim, droga ekspresowa S74 na odcinku Kielce – Opatów, S17 województwie lubelskim i droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim.

Nie zapomniano też o obwodnicach i nowych przetargach

Podpisane zostaną też umowy na budowę dróg krajowych i obwodnic m.in. Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79, obwodnicę Dzwoli w ciągu drogi krajowej nr 74, a także obwodnicę Gąsek tj. w pasie drogi krajowej nr 65.

Na tym jednak nie koniec. W 2023 roku drogowcy ogłoszą także kolejne postępowania przetargowe na budowę 565 km. Pierwsze umowy zostaną podpisane już za kilka dni.

GDDKiA jest na ukończeniu przygotowania postępowań przetargowych na budowę drogi ekspresowej S11 pomiędzy Bobolicami a Szczecinkiem. Zostanie też ogłoszony przetarg na budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Czosnów-Kiełpin, a także jedna ze strategicznych osi komunikacyjnych w Polsce tj. na rozbudowę autostrady A2 między Warszawą a Łodzią.

Drogowcy ogłoszą też 12 postępowań przetargowych na budowę obwodnic m.in. budowę obwodnicy Głogowa (woj. dolnośląskie), Kołbaskowa (zachodniopomorskie), Krosna Odrzańskiego (lubuskie), Stargardu (pomorskie).

Czytaj też:

Czy ekrany akustyczne przy drogach są konieczne?Czytaj też:

Trwają przygotowania do wylewki asfaltu w tunelu pod Świną. Kiedy przejadą nim pierwsze auta?