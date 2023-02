Samsung z najgorszymi wynikami od blisko dekady. Firma zdradza swoje plany

Samsung opublikował wyniki finansowe za IV kwartał 2022 roku. W tym okresie technologiczny gigant odnotował 3,49 mld zysku operacyjnego, co oznacza spadek o 69 proc. rok do roku. To najgorszy wynik Samsunga od 8 lat.

Wyniki finansowe Samsunga. Znaczący spadek zysków z produkcji chipów

Tylko zyski z produkcji chipów spadły aż 32 razy rok do roku, a jeśli brać pod uwagę wyniki tylko w tym segmencie, są one najgorsze od 2009 roku. Gorzej od oczekiwań sprzedawały się również telefony produkowane przez Samsunga.

Powyższe wyniki nie zaskakują, gdyż sektor produkcji chipów spodziewa się załamania sprzedaży w związku z przesyceniem rynku i spodziewaną w najbliższych miesiącach recesją w wielu regionach świata. Produkcja chipów jest bardzo wrażliwa na cykle ekonomiczne, a gdy jeszcze niedawno obserwowano problem ich niedoborów, teraz spodziewane są problemy ze zbyciem towaru przez producentów.

Na początku roku eksperci wskazywali, że słabnące wyniki finansowe Samsunga to efekt gwałtownego spadku sprzedaży układów pamięci NAND i DRAM, który są wykorzystywane w takich urządzeniach jak m.in. laptopy czy smartfony. Samsung jest światowym liderem w produkcji układów pamięci.

Ceny NAND i DRAM znacząco obniżyły się w czwartym kwartale zeszłego roku, głównie z powodu braku popytu na produkty, do których ostatecznie trafiają.

Będą cięcia wydatków?

W opublikowanej na początku stycznia notatce specjaliści Macquarie Research stwierdzili, że Samsung nie jest zwolniony z „rzezi na rynku pamięci”. Analitycy zwracali również uwagę, że wielkość i szybkość spadku cen układów pamięci jest podobna do tej z czasów światowego kryzysu gospodarczego w 2008 roku.

Mimo nienajlepszych wyników finansowych za ostatni kwartał zeszłego roku, Samsung – w odróżnieniu od konkurentów z TSMC – nie zamierza ciąć w tym roku wydatków na inwestycje. Planuje natomiast ograniczenie produkcji w niektórych segmentach.

Czytaj też:

Samsung ma pierwszą prezeskę w historii. Odpowiada za telefony GalaxyCzytaj też:

Jaki będzie telewizor w 2023 roku? Oto najgorętsze trendy prosto z Las Vegas