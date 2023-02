Dokonałeś przedpłaty na „Malucha" i go nie odebrałeś? Możesz liczyć na ogromne pieniądze

Rząd wypłaci rekompensaty osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, czyli słynnego „Malucha" i „Dużego Fiata".

Jakie rekompensaty za „Malucha"?

Osoby, które w 1981 roku wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 i dotychczas pojazdu nie odebrały, mają prawo do zwrotu wniesionych wkładów wraz z oprocentowaniem oraz otrzymania rekompensaty.

W czwartek opublikowano w Monitorze Polskim obwieszczenie ministra finansów w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat. Kwoty te ulegają waloryzacji co kwartał.

O jakich pieniądzach mowa? Osoby, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki FSO 1500, mogą liczyć na 24 823 zł. W przypadku tych, którzy dokonali przedpłaty na "Malucha" jest to 17 517 zł.

Rekompensaty wypłacane są przez bank prowadzący rachunek przedpłaty. Nie są znane dane dotyczące tego, ile osób może się domagać rekompensat.

Złote czasy „Malucha"

Przypomnijmy, że Fiat 126 to samochód osobowy klasy aut najmniejszych, konstrukcji włoskiego producenta Fiat. Produkowano go w latach 1972–2000. „Maluch" produkowany był przez Fiata oraz na licencji przez polską Fabrykę Samochodów Małolitrażowych (od 1992 część koncernu Fiat jako Fiat Auto Poland) jako Polski Fiat 126p (we Włoszech do 1980, w Polsce w latach 1973-2000). Przez lata był to jeden z najczęściej obecnych samochodów na polskich drogach.

Z kolei FSO 1500 to samochód osobowy produkowany przez polską markę, który występował także pod nazwą 125p. Auto pojawiło się już w 1967 roku, występowało wtedy jako Fiat 125p produkowany na licencji. Produkcję FSO 1500 zakończono ostatecznie w 1991 roku.

