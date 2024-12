Sylwester 2024/2025. Wiemy, ile wydadzą Polacy

Aż 66 proc. Polaków planuje spędzić Sylwestra w domu, w gronie domowników lub samotnie. Kolejne 21 proc. zamierza świętować z rodziną lub znajomymi, zapraszając ich do siebie. Wyniki badania, przeprowadzonego przez BIG InfoMonitor, potwierdzają, że w ostatnich latach domowe świętowanie stało się standardem.

Zmiana ta jest ściśle związana z obecną sytuacją gospodarczą. Inflacja wpływa na codzienne decyzje zakupowe, a także na budżet przeznaczany na okazjonalne celebracje. Tylko 13 proc. respondentów deklaruje wyższe wydatki niż rok temu, podczas gdy aż 24 proc. planuje zmniejszyć koszty sylwestrowej zabawy.

Budżet sylwestrowy. Oszczędny, ale z roku na rok coraz większy

Według badania, 29 proc. Polaków przeznaczy na Sylwestra ponad 200 zł, a reszta ograniczy wydatki do mniejszych kwot. To pokazuje, że ostrożność finansowa stała się priorytetem. Większość ankietowanych deklaruje utrzymanie wydatków na podobnym poziomie co w zeszłym roku. Trzeba jednak zaznaczyć, że z roku na rok średnie wydatki Polaków na Sylwestra nieznacznie rosną. W 2023 r. było to 258 zł, w 2022 r. 195 zł, natomiast w 2021 r. 186 zł.

Sylwester poza domem? Tylko nieliczni

Jedynie 4 proc. badanych planuje spędzić Sylwestra w restauracjach, lokalach lub na otwartych wydarzeniach miejskich. Tyle samo osób zamierza wyjechać na świętowanie. Ograniczenia finansowe oraz zmiana preferencji spędzania wolnego czasu sprawiają, że bardziej kosztowne formy zabawy tracą na popularności.

Wyzwanie dla sektorów rozrywki i gastronomii

Zmieniające się trendy sylwestrowe stanowią duże wyzwanie dla sektora rozrywki i gastronomii. Jak wynika z danych BIG InfoMonitor, firmy z branży gastronomicznej i rozrywkowej borykają się z rosnącymi zaległościami finansowymi. Zadłużenie przedsiębiorstw zajmujących się wyżywieniem wynosi już ponad 1 mld zł, a długi w sektorze rozrywkowym osiągają 3,6 mln zł.