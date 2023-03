USA: Kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy

Sekretarz stanu USA Anthony Blinken ogłosił dziś uruchomienie 34. pakietu pomocy dla Ukrainy. Wcześniej Biały Dom poinformował, że prezydent USA Joe Biden upoważnił sekretarza stanu do wykorzystania 350 mln dolarów w artykułach i usługach obronnych z zasobów Pentagonu.

Nowy pakiet pomocy dla Ukrainy

Najnowszy pakiet pomocy dla Ukrainy obejmuje dodatkową amunicję do dostarczonych przez USA wyrzutni HIMARS, haubic oraz bojowych wozów piechoty Bradley. W skład pakietu wchodzą także rakiety HARM, broń przeciwpancerna, łodzie i inny sprzęt.

– Gdy niewybaczalna wojna Rosji przeciwko Ukrainie trwa, co wiąże się z ogromnymi kosztami ludzkimi, po raz kolejny obserwujemy bezgraniczną odwagę i niezłomną determinację narodu ukraińskiego oraz silne wsparcie dla Ukrainy ze strony społeczności międzynarodowej – oświadczył Blinken przypominając, że ponad 50 państw wspiera militarnie Ukrainę.

Przypomnijmy, że na początku marca br. USA ogłosiły 33. pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 400 mln dolarów. – W związku z uprawnieniami przekazanymi przez prezydenta Bidena ogłaszam naszą 33. dostawę amerykańskiego uzbrojenia i sprzętu dla Ukrainy – przekazał wówczas sekretarz stanu USA.

Poprzedni pakiet również obejmował amunicję do systemów HIMARS i haubic, a także amunicję do bojowych wozów piechoty Bradley. – Tylko Rosja może dziś zakończyć tę wojnę. Dopóki Rosja tego nie zrobi, tak długo, jak to będzie konieczne, będziemy zjednoczeni z Ukrainą i wzmocnimy jej siły zbrojne na polu walki, aby Ukraina miała jak najsilniejszą pozycję przy stole negocjacyjnym – mówił przy ogłaszaniu 33. pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy Blinken.

Czytaj też:

Biały Dom odpowiada na ruch Polski ws. MiG-ów. „Nie zmieni to naszej decyzji”Czytaj też:

Wielki powrót czy ostateczna porażka? Donald Trump zaczyna marsz po Biały Dom