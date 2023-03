Hotel Grażyny Kulczyk ma nowych właścicieli. Kupcy pochodzą z nieoczywistej branży

Jak przypomina „Gazeta Wyborcza", jedyny w Poznaniu 5-gwiazdkowy hotel Blow Up Hall (nazwa inspirowana jest filmem włoskiego reżysera Michelangelo Antonioniego) w Starym Browarze został zamknięty w marcu 2020 roku, w pierwszym okresie pandemii w Polsce. Hotel powstał z inicjatywy Grażyny Kulczyk. Znajdują się w nim 22 pokoje, wszystkie bez numerów i tradycyjnej recepcji. Zamiast klucza czy karty hotelowi goście otrzymywali iPhone'y z dostępem do wybranego pokoju.

Hotel Grażyny Kulczyk ma nowych właścicieli. Kim są?

Gazeta przypomina, że hotel otrzymywał nagrody w wielu prestiżowych konkursach. Uznano go m.in. za jeden z najlepszych hoteli high-tech na świecie w zestawieniu przygotowanym przez CNN, a według Benjia Lanyado z „The Guardian" w 2009 roku był najbardziej futurystycznym hotelem na świecie.

W tym tygodniu okazało się, że Blow Up Hall będzie miał nowych właścicieli. To Patrycja i Maciej Kujawscy, właściciele firmy Jantex Polska – Hotel kupiła firma Jantex Polska sp. z o.o. – polski, regionalny kapitał. Właściciele – Patrycja i Maciej Kujawscy – mieszkają w Poznaniu i są związani z Wielkopolską. Nowym właścicielom zależy na realizowaniu unikalnej wizji hotelu i restauracji, jednak w oparciu o pierwotną ideę. Ta wizja to minimalizm i komfort – wygoda na najwyższym poziomie, zastosowanie rozwiązań, które dają przytulny komfort i nie przytłaczają formą. Nowy Blow Up Hall to przyjazna, kameralna, butikowa atmosfera z zachowaniem standardów hotelu 5* – poinformowała w komunikacie Oliwia Retelewska z Blow Up Hall.

W rozmowie z „Wyborczą" Retelewska zdradziła, że Kujawscy kupili hotel kilka tygodni temu od Grażyny Kulczyk. Wcześniej byli już właścicielami innego hotelu, co oznacza, że mają doświadczenie w branży hotelarskiej.

Z czego słynie Jantex Polska?

Podstawą działalności Jantex Polska jest natomiast produkcja jajek. Firma zajmuje się tym od przeszło 45 lat. Produkuje m.in. jaja ekologiczne, z wolnego wybiegu, ściółkowe, selektywne – z chowu zielononóżek, jaja przepiórcze, wielozbożowe czy „omega 3". Od 2019 roku firma ma siedzibę w Zielnikach koło Środy Wielkopolskiej.

Blow Up Hall ma na nowo przyjmować gości pod koniec tego roku.

Czytaj też:

Oto 10 najbogatszych kobiet w Polsce. Padł rekordCzytaj też:

Ceny nieruchomości. Kolejne miasto w klubie „powyżej 10 tys. zł za m2”