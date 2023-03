Trzynasta emerytura. Niektórzy dostaną pieniądze szybciej

Tradycją jest, że trzynasta emerytura przyznawana jest seniorom wraz z kwietniowymi rentami bądź emeryturami. ZUS i KRUS – jak przypomina „Fakt" – wypłacają w tym miesiącu świadczenia w następujących terminach: 1., 5., 6, . 10., 15., 20. i 25. kwietnia.

Trzynasta emerytura. Kto otrzyma w tym tygodniu pieniądze?

W tym roku kalendarz ułożył się w ten sposób, iż część osób otrzyma pieniądze jeszcze w marcu. Chodzi o osoby, którym renta lub emerytura wypłacana jest 1 kwietnia – w tym roku dzień ten przypada na sobotę.

Gazeta zwraca uwagę, że przed Wielkanocą trzynasta emerytura powędruje do osób, którzy otrzymują swoje świadczenia 5., 6. i 10. kwietnia. Po świętach zrealizowane zostaną wypłaty „trzynastek" dla tych osób, które otrzymują emerytury i renty 15. dnia miesiąca (wypłata powinna dotrzeć do seniora dzień wcześniej, bo 15 kwietnia to sobota), a także 20. i 25. dnia miesiąca.

Osoby pobierające rentę lub emeryturę z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA powinni otrzymać trzynastkę wraz ze świadczeniem 5 kwietnia, z kolei emeryci i renciści mający wojskowe świadczenia otrzymują wypłaty 10 kwietnia, co oznacza, że i oni dostaną emerytury powiększone o trzynastki jeszcze przed świętami.

Kto poczeka najdłużej?

Jak zauważa „Fakt", najdłużej na trzynastą emeryturę poczekają osoby mające prawo do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Chodzi o ok. 53 tys. świadczeniobiorców. W ich przypadku dodatkowa wypłata razem ze świadczeniem lub zasiłkiem zostanie wypłacona w maju.

Przypomnijmy, że trzynasta emerytura jest równa wysokości emerytury minimalnej. Od marca jest to 1588,44 zł brutto. Kwoty na rękę będą jednak różne, gdyż rząd nie zdecydował się zwolnić „trzynastek" z podatku dochodowego. Efekt jest taki, że seniorzy będą płacić 9 proc. składkę także od dodatku, potrącona zostanie też zaliczka na podatek dochodowy. PIT od trzynastki w kwietniu nie zapłacą tylko osoby z emeryturą do 911 zł brutto.

Wypłata pierwszych „trzynastek" nastąpi zatem jeszcze w tym tygodniu. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku na przełomie sierpnia i września wypłacone zostaną również czternaste emerytury.

Czytaj też:

Wypłata trzynastej emerytury później niż zwykle? Rzecznik rządu zabrał głosCzytaj też:

Rząd wprowadzi piętnastą emeryturę? Wiceminister komentuje