Czternasta emerytura na ostatniej prostej. Będą zmiany w terminach?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społeczenej przygotowało projekt przepisów dotyczących czternastej emerytury. Jak zauważa "Fakt", roi się tam od haczyków. Rządzący zostawiają sobie m.in. furtkę w przepisach do tego, by swobodnie decydować o kwocie świadczenia, czy o terminach jego wypłaty.

Czternasta emerytura na stałe. Co się zmieni?

To co jest pewne, to fakt, że czternasta emerytura nie będzie tak jak do tej pory świadczeniem jednorazowym, a stałym, podobnie jak przyznawana od kilku lat trzynasta emerytura. W odróżnieniu od „trzynastki" dodatek nie będzie wypłacany wszystkim seniorom, nie wszyscy też, którzy go otrzymają, dostaną go w identycznej kwocie.

Wyjściowa kwota czternastej emerytury jest równa emeryturze minimalnej (od marca jest to 1588,44 zł brutto). W pełnej wysokości – podobnie jak w ostatnich dwóch latach – otrzymają ją osoby, których emerytura bądź renta nie przekracza 2900 zł brutto. Jeśli otrzymywane przez seniora świadczenie będzie wyższe niż ta kwota, „czternastka" zostanie pomniejszona na zasadzie „złotówka za złotówkę".

W projekcie ustawy znajduje się zapis, mówiący o tym, że czternasta emerytura będzie mogła wynieść minimalnie 50 zł brutto. Jeśli zatem ZUS wyliczyłby ją w niższej kwocie, nie będzie ona wypłacona seniorowi. W ten sposób rządzący chcą uniknąć wypłaty kilkuzłotowych czy kilkugroszowych świadczeń. W praktyce „czternastki" nie otrzymają osoby, których emerytura przekracza 4438 zł brutto.

„Fakt" zwraca uwagę, że w projektowanej ustawie ma być zapis, który umożliwi ustalenie „czternastki" w wyższej wysokości niż minimalna emerytura. Gazeta przypomina, że PiS obiecywał w swoim programie wyborczym, że próg uprawniający do dodatku w maksymalnej wysokości będzie wynosił 120 proc. przeciętnej emerytury. W tym roku powinno to być zatem 3960 zł, tymczasem jak wspomniano, utrzymany zostanie próg na poziomie 2900 zł brutto.

Zmieni się termin wypłat?

Gazeta zauważa też, że w ustawie nie będzie wskazany termin wypłaty czternaste emerytury. Okazuje się, że resort rodziny będzie co roku w rozporządzeniu decydował, kiedy dodatek zostanie wypłacony seniorom. Najpóźniej takie rozporządzenie będzie musiało być wydane do 31 października danego roku. Może się zatem zdarzyć, że „czternastki" trafią do seniorów w okolicach Bożego Narodzenia, tak jak to miało miejsce w 2021 roku, gdy świadczenie wypłacano po raz pierwszy. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapowiada, że w tym roku czternasta emerytura zostanie wypłacona na przełomie sierpnia i września, czyli tak jak to miało miejsce w zeszłym roku.

