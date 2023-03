500 plus wzrośnie do 800 zł? Maląg komentuje

Jak informował w tym tygodniu „Super Express" Zjednoczona Prawica ma w planach ogłoszenie waloryzacji 500 plus i będzie to jeden z najważniejszych elementów wyborczego programu koalicji rządzącej.

Waloryzacja 500 plus. Maląg komentuje

O jakiej konkretnie waloryzacji mowa? Europoseł PiS Ryszard Czarnecki wspomniał w rozmowie z tabloidem o kwocie 800 zł. – Waloryzacja 500 plus jest potrzebna i byłaby bardzo dobra. Musi jednak brać pod uwagę możliwości budżetowe państwa. Jeśli będzie to możliwe, to należy podnieść świadczenie do np. 800 zł – powiedział eurodeputowany.

Pomysł ten popiera poseł klubu PiS i jeden z liderów Solidarnej Polski Tadeusz Cymański. Polityk opowiada się jednak za wprowadzeniem kryterium dochodowego.

– Chcemy waloryzacji 500 plus. Trzeba to wszystko dokładnie policzyć, aby było w wysokości ok. 800 zł – powiedział Cymański. – Przy tym dodatku trzeba wprowadzić progi dochodowe – dodał.

O podniesienie 500 plus do 800 zł pytana była dziś w Radiu Zet minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. – Nie pracujemy nad takim rozwiązaniem w tym momencie – powiedziała w audycji „Gość Radia Zet" szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

Podobnej odpowiedzi udzielił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek w programie „Graffiti" w Polsat News. – Politycy czasem snują swoje marzenia, jeżeli chodzi o waloryzację tego programu. Nie żadnych prac w tym zakresie obecnie – podkreślał rzecznik partii rządzącej.

– Nie ma prac, które zmierzałyby do jakichś zmian, jeżeli chodzi o sposób wypłaty, czy kwotę wypłaty tego świadczenia 500 Plus. Poza tym, panie redaktorze, gdybyśmy zmieniali kwotę z 500 złotych na 800 złotych to byłaby to de facto likwidacja programu „Rodzina 500 Plus" – dodał.

Minister rodziny o kryterium dochodowym

Odnosząc się do kwestii wprowadzenia kryterium dochodowego minister rodziny przypomniała w Radiu Zet, że w początkowym okresie funkcjonowania 500 plus obowiązywało takie kryterium na pierwsze dziecko, później jednak zdecydowano, że będzie to świadczenie powszechne.

– Każdy rodzic, który ma pierwsze, kolejne dziecko, otrzymuje to świadczenie. I taką zasadę chcemy utrzymać – zadeklarowała w Radiu Zet Marlena Maląg.

Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej zaprzeczyła, że PiS nie chce wprowadzenia kryterium dochodowego, gdyż obawia się spadku społecznego poparcia.

Na pytanie jednego ze słuchaczy, czy rodziny, które nie głosują na PiS nie powinny pobierać 500 plus, Malag odpowiedziała: „Polityka prorodzinna nie ma barw politycznych".

