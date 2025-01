Zbrodnia vatowska. „Konsekwencje mogą przerosnąć wszelkie wyobrażenia”

Wyobraźmy sobie scenę: przedsiębiorca prowadzi firmę, zatrudnia ludzi, buduje relacje biznesowe, ale na marginesie jego działalności pojawia się kusząca okazja: wystawienie kilku fikcyjnych faktur. Myśli: „Co może się stać? Przecież to tylko papier”. Tymczasem, jeśli suma tych faktur przekroczy 10 milionów złotych, kara, jaką można za to ponieść, jest porównywalna do tej, jaką wymierza się za zabójstwo.

Czy to sprawiedliwe? Czy kara jest adekwatna do czynu? Dla wielu osób zderzenie się z surowością prawa w tej materii jest szokiem.

Warto więc zrozumieć, czym jest zbrodnia vatowska i dlaczego państwo traktuje ją tak poważnie.