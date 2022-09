Oskarżony o zbrodnię vatowską spędzi w areszcie 3 miesiące, ale przestępstwo zagrożone jest karą nawet 25 lat pozbawienia wolności

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Poznaniu prowadzą śledztwo w sprawie wystawiania od stycznia 2017 roku do listopada 2019 roku poświadczających nieprawdę faktur VAT. W procederze brało udział wiele osób, które reprezentowały firmy z różnych regionów Polski. Posługiwały się fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych – wszystko wskazuje na to, że wartość wystawionych faktur przekracza kwotę 43 mln zł. Natomiast wartość uszczuplenia na podatku wynosi co najmniej 12 mln zł - informuje zespół prasowy CBA.

Dowody na wystawienie nieprawdziwych faktur na co najmniej 10 mln zł

W ostatnich dniach funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejną osobę. Mężczyzna reprezentujący firmę z województwa wielkopolskiego wystawiał faktury VAT na rzekome usługi i dostawy towarów, które następnie wykorzystywał w ramach swojej działalności gospodarczej oraz sprzedawał właścicielom innych podmiotów gospodarczych, którzy na ich podstawie wykazywali fikcyjne koszty i dokonywali uszczupleń należności w podatku od towarów i usług VAT. Dowody zgromadzone w śledztwie świadczą o wystawieniu poświadczających nieprawdę faktur VAT na kwotę co najmniej 10 mln zł oraz narażeniu Skarb Państwa na uszczuplenie podatku o nie mniej niż 2,6 mln zł.

Zatrzymany usłyszał już zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. Sąd przychylając się do wniosku prokuratury aresztował mężczyznę na trzy miesiące.

Śledztwo zostało wszczęte na podstawie materiałów zgromadzonych przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Poznaniu. Na dotychczasowym etapie śledztwa przedstawiono już zarzuty dwóm osobom biorącym udział w opisanym procederze.

Zbrodnia vatowska – co to jest?

Zbrodnia vatowska to nowe przestępstwo polegające na wyłudzeniu nienależnego faktycznie podatku vat. Przestępstwo polega na podrabianiu lub przerabianiu faktury w celu użycia za autentyczną w zakresie okoliczności mających znaczenie dla określenia wysokości podatku lub zwrotu podatku.

Organy ścigania muszą wykazać, że osoba używająca podrobionej faktury miała świadomość, że posługuje się podrobionym dokumentem. Przestępstwem jest także wystawienie faktur, których wartość łączna przekracza 200.000 zł poświadczających nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie dla ustalenia wysokości podatku lub jego zwrotu. O tym czy mamy do czynienia za zbrodnią vatowską decyduje wysokość należności wskazanej w podrobionej lub poświadczającej nieprawdę fakturze.

Jeżeli kwota należności wskazana w fakturze przekracza 1 milion złotych albo sprawca z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu sprawcy grozi od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

W przypadku jeżeli kwota należności w fakturach przekracza 2 miliony złotych, sprawcy grozi od 5 lat pozbawienia wolności do 15 lat pozbawienia wolności lub nawet 25 lat pozbawienia wolności. Dla kwalifikacji liczy się kwota wskazana w fakturze, a nie wartość realnego lub potencjalnego uszczuplenia podatkowego.

