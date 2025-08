Uwaga, klienci PKO! W nocy zniknie dostęp do aplikacji

PKO Bank Polski opublikował komunikat, w którym informuje klientów o zaplanowanej przerwie technicznej. Utrudnienia wystąpią w nocy z 2 na 3 sierpnia i potrwają godzinę – od 1:00 do 2:00. Przerwa dotyczyć będzie wyłącznie użytkowników aplikacji mobilnych IKO oraz iPKO biznes mobile.

Płatności mobilne

W tym czasie nie będzie możliwe wykonywanie płatności za pomocą aplikacji IKO, kodem BLIK, ani przez aplikację iPKO biznes. Niedostępna będzie również funkcja płacenia telefonem. Oznacza to, że osoby korzystające z bankowości mobilnej powinny wcześniej zaplanować swoje transakcje.

PKO BP zaznacza, że wszystkie karty będą działały normalnie – zarówno w bankomatach, jak i w sklepach stacjonarnych. W przypadku internetowych płatności kartą, w ramach zabezpieczenia 3D-Secure 2, autoryzacja będzie możliwa jedynie przy użyciu kodu SMS i PIN-u do karty.

Zaplanuj z wyprzedzeniem

Bank apeluje do klientów, by zaplanowali płatności z wyprzedzeniem. Choć przerwa jest krótka i przypada w porze nocnej, może być uciążliwa dla osób intensywnie korzystających z aplikacji mobilnej do płatności.

PKO BP należy do banków, które regularnie informują o planowanych przerwach i aktualizacjach systemu, zapewniając klientom bezpieczeństwo i stabilność usług. Tym razem komunikat skierowany jest głównie do użytkowników biznesowych oraz osób płacących na co dzień telefonem.

Czytaj też:

Bankomaty Millennium w nowych rękach. Co się zmienia?Czytaj też:

Kursy walut 1 sierpnia. Po ile frank szwajcarski, dolar, euro, funt?