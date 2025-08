Kredyty tańsze z miesiąca na miesiąc. Raty już spadają

Rada Polityki Pieniężnej w lipcu niespodziewanie obniżyła stopy procentowe o 0,25 punktu procentowego. Stopa referencyjna wynosi obecnie 5,0 proc. rocznie, lombardowa 5,50 proc., depozytowa 4,50 proc., redyskontowa weksli 5,05 proc., a dyskontowa weksli 5,10 proc. Decyzja ta wpłynęła bezpośrednio na notowania WIBOR-u, który odgrywa kluczową rolę przy ustalaniu wysokości rat kredytów.

Rynek spodziewa się kolejnych obniżek

WIBOR, jako wskaźnik wyprzedzający, reaguje na prognozy dotyczące przyszłych decyzji RPP. Obecnie jego poziom jest niższy niż stopa referencyjna, co może sugerować, że rynek spodziewa się dalszego luzowania polityki pieniężnej. Dla kredytobiorców oznacza to, że raty mogą maleć jeszcze przed kolejną decyzją Rady.

W przypadku kredytów opartych na WIBOR 3M, oprocentowanie aktualizowane jest co trzy miesiące. Dla WIBOR 6M zmiana następuje co pół roku, a przy WIBOR 1R – raz w roku. Moment zmiany zależy od daty zawarcia umowy kredytowej.

Aktualne poziomy WIBOR

Obecne poziomy WIBOR prezentują się następująco:

WIBOR 3M – 4,95 proc.

WIBOR 6M – 4,79 proc.

WIBOR 1R – 4,62 proc.

W związku z tym raty kredytów hipotecznych na 30 lat z marżą 2 proc. kształtują się następująco:

Dla WIBOR 3M:

300 tys. zł – 1 992 zł

400 tys. zł – 2 656 zł

500 tys. zł – 3 320 zł

Dla WIBOR 6M:

300 tys. zł – 1 960 zł

400 tys. zł – 2 614 zł

500 tys. zł – 3 267 zł

Dla WIBOR 1R:

300 tys. zł – 1 926 zł

400 tys. zł – 2 569 zł

500 tys. zł – 3 211 zł

Prognozy ekonomistów wskazują, że Rada Polityki Pieniężnej może we wrześniu obniżyć stopy procentowe o kolejne 0,25 punktu procentowego. Możliwa jest też dalsza obniżka w listopadzie. Eksperci Pekao szacują, że do końca roku stopa referencyjna może spaść do poziomu 4,5 proc.

